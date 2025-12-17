Buridda for Gaza, la festa di Natale del collettivo per supportare la causa palestinese



Genova. “Negli anni passati abbiamo rispolverato la tradizione di vestirci da babbo natale e regalare doni con scritto tutto quello che non c’è più: salari più alti al posto delle armi, spazi sociali al posto di posti abbandonati, posti di lavoro sicuri al posto di posti di lavoro dove si muore, Palestina libera al posto del genocidio. Quest’anno abbiamo deciso di ritrovarci in piazza Manin per buoni panetti (anche veg) ma soprattutto per creare un momento benefit per Gaza e la Palestina, che continua ad essere nei nostri pensieri”.

Queso il messaggio lanciato questa mattina sui social network dal collettivo Buridda, collettivo che dopo lo sgombero del luglio 2024 è sì ancora in attesa di una nuova sede ma non ha mai smesso di “attivarsi” per le cause che da sempre hanno contraddistinto il “laboratorio politico”.

Quest’anno l’iniziativa di piazza, aperta a tutta la cittadinanza, torna a parlare di Gaza e Palestina: “Sarà un pomeriggio di festa ma anche di attivismo, con la raccolta che sarà devoluta alla causa palestinese”. Appuntamento martedì 23 dicembre dalle ore 17 in piazza Manin: oltre a merende e aperitivi, saranno in vendita borse, magliette, kefieh, bandiere, calendari pro Palestina”.