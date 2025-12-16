L’annuncio di Bucci in consiglio regionale: “Sono diventato nonno, è nata Margherita”

Genova. “Devo informarvi che sono diventato nonno“. Ad annunciarlo è stato direttamente lui, il presidente ligure Marco Bucci, interrompendo per qualche secondo il consiglio regionale nel mezzo della maratona dedicata al bilancio.

La notizia è stata accolta da tutta l’aula, maggioranza e opposizione, con un fragoroso applauso. “È nata Margherita, di 3 chili e mezzo – ha riferito Bucci visibilmente emozionato -. Sono commosso dal vostro applauso, che vuol dire che sono contento”.

Margherita è dunque la prima nipotina di Bucci, nata dalla figlia Francesca, ingegnera biomedicale che lavora in Esaote come area manager, e da papà Alberto. A festeggiare col governatore ed ex sindaco di Genova è la moglie Laura Sansebastiano, che insieme alle sorelle gestisce l’omonima pasticceria di via Alessi in Carignano.

Intorno al presidente si sono radunati assessori e consiglieri per abbracci e congratulazioni. Un lieto evento che Bucci attendeva impaziente da almeno una settimana, affrontando spesso l’argomento prima delle interviste.

I gruppi di Orgoglio Liguria e Vince Liguria-Noi Moderati “fanno i più cari auguri al presidente della Regione per la nascita della sua nipotina Margherita”, si legge in una nota. “Essere nonno è un dono speciale – commenta Giovanni Boitano, capogruppo di Orgoglio Liguria – Un grande augurio da parte dei consiglieri di Orgoglio Liguria al presidente Bucci per questo nuovo capitolo della sua vita”. Anche Matteo Campora, capogruppo di Vince Liguria-Noi Moderati si è unito agli auguri: “Faccio le congratulazioni da parte di tutti i consiglieri di Vince Liguria-Noi Moderati al nostro presidente, una nipotina riempie le braccia, ma soprattutto il cuore e da oggi il tuo cuore avrà un motivo in più per sorridere!”

Gli auguri della sindaca Salis

“A titolo personale, a nome della mia famiglia e dell’amministrazione comunale, desidero esprimere i più sinceri auguri al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, alla figlia Francesca e ai suoi cari per la nascita della piccola Margherita”. Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, appresa la lieta notizia. “L’arrivo di una nipotina segna un passaggio unico e speciale – aggiunge la sindaca – diventare nonni significa rafforzare quel legame tra generazioni che rappresenta un valore profondo per la nostra società. I nonni sono una presenza fondamentale, un punto di riferimento fatto di affetto e di ricordi, capaci di accompagnare la crescita dei più piccoli e di essere un punto di riferimento nella quotidianità. Per il presidente Bucci, la nascita di Margherita rappresenta senza dubbio il più bel dono di Natale sotto l’albero: alla sua famiglia va un augurio di gioia autentica e serenità da condividere in questi giorni così speciali”.