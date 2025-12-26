  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Auguri della regione

Bucci e Nicolò in visita ai pronto soccorso il giorno di Natale: “Grazie per quello che fate”

Il presidente della Regione e l'assessore alla Sanità al Galliera e al San Martino, dove in questi giorni medici, infermieri e operatori sanitari sono impegnati nell'assistenza ai pazienti nel periodo delle festività

Generico dicembre 2025

Genova. Per la giornata di Natale il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò hanno fatto visita ai pronto soccorso degli ospedali San Martino e Galliera, portando gli auguri e i ringraziamenti della Regione agli operatori in servizio.

Bucci e Nicolò hanno visitato prima il Galliera e poi il San Martino, dove in questi giorni medici, infermieri e operatori sanitari sono impegnati nell’assistenza ai pazienti nel periodo delle festività natalizie.

“Un ringraziamento sincero a tutto il personale sanitario e socio-sanitario che, anche durante le festività natalizie, garantisce un servizio essenziale alla comunità – è stato il commento – Regione Liguria conferma il suo impegno a sostenere il sistema sanitario, rafforzando organizzazione e risorse per rispondere alle esigenze dei cittadini e di chi opera quotidianamente in prima linea. In questa giornata di festa, il nostro pensiero va anche alle famiglie che stanno accanto ai propri cari ricoverati”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.