Genova. Per la giornata di Natale il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò hanno fatto visita ai pronto soccorso degli ospedali San Martino e Galliera, portando gli auguri e i ringraziamenti della Regione agli operatori in servizio.

Bucci e Nicolò hanno visitato prima il Galliera e poi il San Martino, dove in questi giorni medici, infermieri e operatori sanitari sono impegnati nell’assistenza ai pazienti nel periodo delle festività natalizie.

“Un ringraziamento sincero a tutto il personale sanitario e socio-sanitario che, anche durante le festività natalizie, garantisce un servizio essenziale alla comunità – è stato il commento – Regione Liguria conferma il suo impegno a sostenere il sistema sanitario, rafforzando organizzazione e risorse per rispondere alle esigenze dei cittadini e di chi opera quotidianamente in prima linea. In questa giornata di festa, il nostro pensiero va anche alle famiglie che stanno accanto ai propri cari ricoverati”.