Bruxelles, conclusa la missione della sindaca Salis: “Costruiamo giuste connessioni con l’Europa”

Bruxelles. Si è conclusa ieri sera la missione della sindaca di Genova, Silvia Salis, a Bruxelles, dopo due giorni di appuntamenti istituzionali tra Commissione e Parlamento europei. Cuore della giornata, gli incontri con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e con il commissario per il Trasporto e il Turismo sostenibile, Apostolos Tzitzikostas.

“Sono stati due giorni di incontri molto importanti con i vertici dell’Unione Europea. Abbiamo parlato dei progetti in corso, delle opportunità offerte dal PNRR e delle prospettive future legate ai fondi europei. Siamo all’inizio del mandato e vogliamo costruire le giuste connessioni con l’Europa, che con le sue risorse e i suoi progetti può accompagnarci nello sviluppo economico, infrastrutturale e culturale della città”, commenta la sindaca Salis.

A conclusione della giornata, la sindaca ha premiato personalmente i Comuni della Valle Stura (Campo Ligure, Masone e Rossiglione), insigniti da ACES Europe del titolo di European Community of Sport 2026 durante la cerimonia che, dal 2001, consegna il titolo di European Capital of Sport e che ha visto la partecipazione di oltre 700 amministrazioni locali da tutta Europa.

Ieri, tra gli altri, accompagnata dall’eurodeputato ligure Brando Benifei, Salis aveva incontrato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme, Raffaele Fitto, il commissario europeo per l’Equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport, Glenn Micallef, la presidente del Comitato delle Regioni, Kata Tüttő, e il sindaco di Atene, Charis Doukas.