Lutto

È morta a 91 anni Brigitte Bardot: addio a una leggenda del cinema

L’attrice si è spenta dopo una lunga malattia. Nelle ultime settimane le voci su un aggravamento delle sue condizioni di salute si erano fatte sempre più pressanti

Francia. È morta a 91 anni Brigitte Bardot, icona e leggenda del cinema francese.

L’attrice si è spenta dopo una lunga malattia. Nelle ultime settimane le voci su un aggravamento delle sue condizioni di salute si erano fatte sempre più pressanti, così come quelle su un suo ricovero in ospedale.

Protagonista di film indimenticabili e volto femminile tra i più noti della storia del cinema, Brigitte Bardot ha dedicato la vita alla protezione degli animali creando una fondazione che da anni è impegnata su questo fronte.

Proprio la sua fondazione ha diffuso in uno stringato comunicato la notizia della sua morte: “”La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere degli animali e alla sua Fondazione”.

