Bresh, Mare Nostrum conquista Genova: aggiunta una quarta data al Porto Antico

Il viaggio di Mare Nostrum continua. A grande richiesta, Bresh aggiunge un quarto concerto al Porto Antico di Genova: il cantautore genovese si esibirà anche domenica 5 luglio 2026, che va ad affiancarsi alle tre date già annunciate. Un nuovo appuntamento che arriva dopo il sold out immediato dei concerti dell’1 e 3 luglio, confermando ancora una volta il legame fortissimo tra l’artista e la sua città.

Bresh in concerto a Genova: le date

Le date di Mare Nostrum al Porto Antico diventano così quattro:

1° luglio 2026 – SOLD OUT

3 luglio 2026 – SOLD OUT

4 luglio 2026

5 luglio 2026 – NUOVA DATA

I biglietti per la nuova data sono disponibili in prevendita su livenation.it. Il ritorno live di Bresh a Genova arriva dopo il grande successo del Mediterraneo Tour, che lo scorso novembre lo ha visto protagonista nei palasport con cinque date tra Jesolo, Roma, Milano (due date sold out) e Bologna.

Mare Nostrum si inserisce con coerenza nel percorso artistico di Bresh, profondamente legato all’immaginario del mare, della Liguria e del viaggio. Temi che attraversano anche il suo ultimo album “Mediterraneo”, certificato Platino, da cui è estratto il singolo attualmente in radio “Dai che fai”. Il brano, scritto insieme a Calcutta e prodotto da Roy Lenzo, racconta Genova con uno sguardo intimo e contemporaneo, tra chitarre leggere e un testo immediato. Online anche il videoclip diretto da Simone Mariano, che restituisce visivamente le atmosfere del pezzo e un tempo emotivo facilmente riconoscibile.

Con 29 dischi di platino e 12 d’oro, Bresh – nome d’arte di Andrea Brasi – è oggi uno dei cantautori più riconoscibili della scena urban italiana. Dalla Drilliguria ai grandi palchi, il suo percorso è segnato da una scrittura diretta, melodica e profondamente identitaria. Dopo gli esordi e il successo di album come Che io mi aiuti e Oro Blu, fino a hit come Angelina Jolie, Guasto d’amore e Altamente mia, Bresh ha costruito un linguaggio capace di parlare a un pubblico sempre più ampio, senza perdere autenticità.