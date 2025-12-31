  • News24
Intervento

Spara fuochi e petardi dalle alture, a casa ne ha 7 kg: denunciato genovese

I carabinieri forestal in questi giorni stanno potenziando i controlli sull’utilizzo dei cosiddetti “botti di Capodanno”

botti capodanno sequestro

Genova. Un genovese è stato denunciato dai carabinieri forestali per avere sparato petardi e fuochi d’artificio dalle alture della città.

I militari in questi giorni stanno potenziando i controlli sull’utilizzo dei cosiddetti “botti di Capodanno”, anche alla luce del regolamento comunale che lo regola e dell’ordinanza emessa dal Comune che rimodula gli orari nella zona del centro città.

A seguito dei controlli effettuati, i carabinieri forestali della provincia di Genova hanno identificato un genovese che era solito lanciare petardi e razzi dalle alture. Durante la perquisizione a casa sono stati trovati quasi sette chili di materiale esplodente netto, quando il limite ammesso è di cinque chili. L’uomo è stato denunciato e il materiale sequestrato.

Come noto botti e fuochi d’artificio ogni anno provocano numerosi danni, sia sugli animali (domestici e selvatici), che sono terrorizzati dal rumore e in alcuni casi scappano o hanno malori, sia all’ambiente. I petardi e i fuochi, così come le lanterne cinesi che solitamente vengono rilasciate nei cieli per salutare l’anno che se ne va, possono provocare incendi boschivi anche di grandi dimensioni.

