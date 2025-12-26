Botti di Capodanno, dopo il ricorso al Tar è in arrivo una nuova ordinanza

Genova. Il Comune di Genova sta studiando una nuova ordinanza che regoli l’utilizzo dei cosiddetti “botti di Capodanno” dopo la decisione del Tar di accogliere il ricorso presentato da alcune imprese del settore pirotecnico su quella emessa una decina di giorni fa.

L’ordinanza firmata dalla sindaca Silvia Salis vietava l’utilizzo di petardi e fuochi d’artificio su tutto il territorio comunale, comprese le aree private, e anche la semplice detenzione nella notte di San Silvestro.

Il decreto del Tar, pur non essendo stato pubblicato sul sito, è immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 56 del codice del processo amministrativo. Il Comune rende noto che c’è stata una comunicazione informale tra le parti ed è allo studio la predisposizione di una nuova ordinanza che dovrebbe arrivare in tempo per la fine dell’anno.

Al momento sono in corso i controlli ordinari del periodo per il contrasto del commercio abusivo di materiale pirotecnico, insieme alle altre forze di polizia. Si ricorda, inoltre, che resta in vigore il regolamento comunale di polizia urbana che vieta l’utilizzo di petardi in presenza di altre persone.

“Avevamo predisposto quel tipo di ordinanza perché volevamo rispondere a una richiesta decennale della cittadinanza e che è arrivata non solo da chi ha animali domestici e da compagnia, ma anche da persone più sensibili e fragili che possono avere difficoltà e disagi se esposte a botti prolungati – ha spiegato la sindaca Silvia Salis – abbiamo voluto dare un segnale: prendiamo atto dei rilievi del Tar e capiremo meglio cosa fare per il futuro con le fasi successive del ricorso, che si svilupperanno ormai dopo il periodo festivo. Intanto, nelle prossime ore lavoreremo per predisporre una nuova ordinanza. Da questa esperienza vogliamo che ne esca comunque un segnale forte per la tutela delle fasce deboli e degli amici a quattro zampe”.