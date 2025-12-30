Capodanno, la nuova ordinanza su botti e bevande: tutti i divieti suddivisi per zone

Genova. A poco più di 24 ore dai festeggiamenti per Capodanno arriva l’ordinanza, rivista, che regola l’utilizzo dei cosiddetti “botti” sul territorio comunale e il consumo di bevande imponendo una serie di divieti.

I primi provvedimenti entrano in vigore dalle 17 di martedì 30 dicembre per il dj set di Albertino in programma in calata Falcone Borsellino a partire dalle ore 21.30.

Fino alla mezzanotte è vietato:

la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo all’esterno dei locali di pubblico esercizio e/o all’esterno dei relativi dehors (plateatici)

in contenitori di vetro o metallo all’esterno dei locali di pubblico esercizio e/o all’esterno dei relativi dehors (plateatici) la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai relativi dehors (plateatici) o, comunque, la detenzione di tali contenitori. È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone private del tappo

di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai relativi dehors (plateatici) o, comunque, la detenzione di tali contenitori. È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone private del tappo la detenzione e l’uso di articoli pirotecnici ed esplodenti

la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante. L’ordinanza, a tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica, varrà nelle seguenti zone: – ponte Embriaco – calata Cattaneo – calata Mandraccio – via al Porto Antico – piazza Caricamento – ponte Spinola – via al Mare Fabrizio de André – isola delle Chiatte.

Botti di Capodanno, i divieti nella nuova ordinanza

Sul fronte della notte di San Silvestro, la nuova ordinanza non introduce nuovi divieti, ma rimodula gli orari in cui entrano in vigore a seconda delle zone, stabilendo multe in caso di trasgressione che vanno da 100 a 500 euro.

Nell’area del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, in piazza della Vittoria, dalle ore 14:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 07:00 del 1° gennaio 2026 è vietato detenere e utilizzare qualsiasi artificio pirotecnico o materiale esplodente, la detenzione di dispositivi (inclusi quelli spray) contenenti qualsivoglia tipo di sostanza urticante/irritante e la detenzione, la vendita e il consumo di bevande in contenitori di vetro o metallo.

L’ordinanza richiama il regolamento di Polizia Urbana all’articolo 21, che tratta delle attività rumorose temporanee, stabilendo che le operazioni che generano rumore debbano svolgersi nei giorni feriali (lunedì-venerdì), escludendo i festivi, e limitate in orario, tipicamente dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 19:00, al fine di tutelare la quiete pubblica e la sicurezza urbana, con sanzioni amministrative per chi non rispetta tali norme.

A questo si aggiunge il divieto, che vale su tutto il territorio comunale, di accendere, lanciare o far esplodere botti, petardi, fuochi d’artificio e qualsiasi materiale pirotecnico, anche se di libera vendita in tutti i luoghi (pubblici o privati) in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico e all’interno e nel raggio di 200 metri da:

•scuole e asili,

•ospedali e strutture sanitarie,

•uffici pubblici,

•strutture comunitarie,

•canili, gattili e ricoveri per animali;

•in tutte le vie, piazze e aree pubbliche quando sono presenti o transitano persone, anche in numero limitato.

Vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo

L’ordinanza dispone anche un’altra serie di divieti relativi alla vendita e al consumo di bevande. Dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2025 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2026 è vietata la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i circoli privati e i titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche o aperte al pubblico, compresa l’area del Porto Antico. Negli stessi orari è vietata anche la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e/o metallici, così come la detenzione.

Sono consentiti la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie o contenitori di plastica o di cartone.

Nel perimetro che circonda piazza della Vittoria, e che comprende via Brigata Liguria, via Armando Diaz, Scalinata del Milite Ignoto, via Diaz fino a viale Brigata Bisagno, via E. Filiberto Duca d’Aosta, piazza delle Americhe, piazza Verdi e via Fiume, il divieto di usare i botti e quello relativo alle bevande inizia alle 16 del 31 dicembre e termina alle 7 dell’uno mattina.