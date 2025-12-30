Capodanno, la nuova ordinanza su botti e bevande: tutti i divieti suddivisi per zone

Genova. A poco più di 24 ore dai festeggiamenti per Capodanno arriva l’ordinanza, rivista, che regola l’utilizzo dei cosiddetti “botti” sul territorio comunale e il consumo di bevande imponendo una serie di divieti.
Il documento è stato rielaborato dagli uffici comunali dopo il ricorso al Tar presentato da alcune aziende specializzate per quello emesso precedentemente dalla sindaca Silvia Salis, che dava un ulteriore giro di vite al regolamento comunale.
I primi provvedimenti entrano in vigore dalle 17 di martedì 30 dicembre per il dj set di Albertino in programma in calata Falcone Borsellino a partire dalle ore 21.30.
Fino alla mezzanotte è vietato:
- la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo all’esterno dei locali di pubblico esercizio e/o all’esterno dei relativi dehors (plateatici)
- la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai relativi dehors (plateatici) o, comunque, la detenzione di tali contenitori. È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone private del tappo
- la detenzione e l’uso di articoli pirotecnici ed esplodenti
- la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante.
L’ordinanza, a tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica, varrà nelle seguenti zone:
– ponte Embriaco
– calata Cattaneo
– calata Mandraccio
– via al Porto Antico
– piazza Caricamento
– ponte Spinola
– via al Mare Fabrizio de André
– isola delle Chiatte.
Botti di Capodanno, i divieti nella nuova ordinanza
Sul fronte della notte di San Silvestro, la nuova ordinanza non introduce nuovi divieti, ma rimodula gli orari in cui entrano in vigore a seconda delle zone, stabilendo multe in caso di trasgressione che vanno da 100 a 500 euro.
Nell’area del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, in piazza della Vittoria, dalle ore 14:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 07:00 del 1° gennaio 2026 è vietato detenere e utilizzare qualsiasi artificio pirotecnico o materiale esplodente, la detenzione di dispositivi (inclusi quelli spray) contenenti qualsivoglia tipo di sostanza urticante/irritante e la detenzione, la vendita e il consumo di bevande in contenitori di vetro o metallo.
L’ordinanza richiama il regolamento di Polizia Urbana all’articolo 21, che tratta delle attività rumorose temporanee, stabilendo che le operazioni che generano rumore debbano svolgersi nei giorni feriali (lunedì-venerdì), escludendo i festivi, e limitate in orario, tipicamente dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 19:00, al fine di tutelare la quiete pubblica e la sicurezza urbana, con sanzioni amministrative per chi non rispetta tali norme.
A questo si aggiunge il divieto, che vale su tutto il territorio comunale, di accendere, lanciare o far esplodere botti, petardi, fuochi d’artificio e qualsiasi materiale pirotecnico, anche se di libera vendita in tutti i luoghi (pubblici o privati) in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico e all’interno e nel raggio di 200 metri da:
•scuole e asili,
•ospedali e strutture sanitarie,
•uffici pubblici,
•strutture comunitarie,
•canili, gattili e ricoveri per animali;
•in tutte le vie, piazze e aree pubbliche quando sono presenti o transitano persone, anche in numero limitato.
Vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo
L’ordinanza dispone anche un’altra serie di divieti relativi alla vendita e al consumo di bevande. Dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2025 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2026 è vietata la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i circoli privati e i titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche o aperte al pubblico, compresa l’area del Porto Antico. Negli stessi orari è vietata anche la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e/o metallici, così come la detenzione.
Sono consentiti la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie o contenitori di plastica o di cartone.
Nel perimetro che circonda piazza della Vittoria, e che comprende via Brigata Liguria, via Armando Diaz, Scalinata del Milite Ignoto, via Diaz fino a viale Brigata Bisagno, via E. Filiberto Duca d’Aosta, piazza delle Americhe, piazza Verdi e via Fiume, il divieto di usare i botti e quello relativo alle bevande inizia alle 16 del 31 dicembre e termina alle 7 dell’uno mattina.
