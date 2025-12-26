  • News24
Violenza

Botte e insulti alla compagna nel b&b, arrestato un 29enne

La coppia era in vacanza nel capoluogo ligure. La donna è riuscita a scappare e a rifugiarsi un locale

Genova. Sono arrivati a Genova per la feste di Natale, ma qualche giorno insieme si è trasformato in un incubo quando una donna di 50 anni è stata picchiata e insultata dal compagno ed è stata costretta a rifugiarsi in un locale di via Caffa, alla Foce.

È successo la notte del 23 dicembre, e la polizia ha arrestato un 29enne cittadino tunisino con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Gli agenti delle volanti sono intervenuti dopo che la donna ha chiesto aiuto dal locale in cui si era rifugiata. La cinquantenne ha spiegato di essere in vacanza a Genova con il compagno e di soggiornare in un b&b. Qui è nata una lite degenerata in violenza.

Gli agenti, durante l’identificazione del 29enne, hanno scoperto che a suo carico erano state inserite altre segnalazioni proprio per violenza ai danni della compagna, e che il questore di Pavia aveva emesso un avviso a suo carico.

L’uomo, in evidente stato di ebrezza, ha cercato di scagliarsi anche contro gli agenti ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta.

