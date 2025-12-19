  • News24
Borse di studio universitarie, Regione Liguria eroga i primi 7,5 milioni per 3400 studenti

Come da legge nazionale, è stata erogata la prima rata pari al 50% della borsa di studio in valore economico e servizi agli studenti beneficiari di borsa di studio

aula università studenti
Foto d'archivio

Genova. Gli studenti vincitori della borsa di studio universitaria per l’anno accademico 2025/2026 hanno ricevuto in questi giorni la prima rata della borsa. Regione Liguria, attraverso Aliseo, ha già erogato 7 milioni e 165mila euro a 3183 ragazze e ragazzi che frequentano l’Università di Genova e 392mila euro a 190 studenti iscritti a un Istituto ligure di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica.

“Anche quest’anno eroghiamo la borsa di studio a tutti gli studenti che ne hanno i requisiti – spiega l’assessore regionale all’Università Simona Ferro –. Al termine delle erogazioni avremo liquidato oltre 18 milioni di euro a 4946 studenti, pari al 100% degli aventi diritto. Rispetto all’anno accademico precedente i vincitori sono stati il 21,08% in più”.

Come da legge nazionale, è stata erogata la prima rata pari al 50% della borsa di studio in valore economico e servizi agli studenti beneficiari di borsa di studio. Gli studenti iscritti a un anno successivo al primo riceveranno la seconda rata del valore economico della borsa di studio entro il 30 giugno, mentre gli studenti matricole, che rappresentano il 54% del totale dei beneficiari, la riceveranno al raggiungimento dei 20 crediti.
Tutti gli studenti vincitori hanno diritto alla fruizione gratuita dei servizi (alloggio e un pasto giornaliero presso i centri di ristorazione); beneficiano inoltre dell’esenzione della tassa regionale per il diritto allo studio e dei contributi universitari. I vincitori di borsa di studio che non riescono a entrare in una residenza universitaria possono fare domanda entro il 31 dicembre del contributo affitto seguendo le indicazioni sul sito web di Aliseo.

