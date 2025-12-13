Boom di psicologi in Liguria: oltre mille in più rispetto al 2015. In arrivo lo psicologo di base nelle Asl

Genova. In Liguria cresce in modo costante il numero degli psicologi: oggi sono 3.357 i professionisti attivi, oltre mille in più rispetto a dieci anni fa. Un trend che non accenna a rallentare, con circa un centinaio di nuovi iscritti ogni anno e corsi universitari ormai saturi. A fare il punto sullo stato della professione è stata la cerimonia di accoglienza dei nuovi iscritti e di celebrazione dei 30 anni di appartenenza all’Albo, che si è svolta venerdì 12 dicembre al Galata Museo del Mare.

Durante l’evento sono stati festeggiati anche i 491 psicologi che hanno raggiunto il traguardo dei trent’anni di iscrizione all’Ordine regionale. «Iniziative come questa rafforzano lo spirito di appartenenza alla nostra comunità professionale e ne sottolineano l’importanza sociale», ha dichiarato la presidente dell’Ordine degli Psicologi della Liguria, Claretta Femia.

Nel suo intervento Femia ha ricordato il valore storico della legge 56 del 18 febbraio 1989, che istituì l’Ordine degli Psicologi: «È stato il coronamento di una battaglia durata quasi vent’anni per il riconoscimento della professione, che ha finalmente definito i suoi confini e regolamentato la pratica psicoterapica condivisa da medici e psicologi».

Da allora, ha sottolineato la presidente, la psicologia ha potuto consolidare la propria presenza sul territorio: «I cittadini hanno beneficiato di prestazioni certificate e rispettose del codice deontologico, mentre la professione ha conquistato ruoli di rappresentanza nelle istituzioni nazionali e comunitarie, contribuendo attivamente allo sviluppo del Paese».

Tra i risultati più recenti ottenuti grazie all’azione dell’Ordine, Femia ha ricordato l’introduzione dello psicologo delle cure primarie, previsto dalla legge regionale 20 del 2023. «Le risorse sono state stanziate nella scorsa primavera e entro la fine di questo mese si concluderanno le selezioni per l’avvio del servizio nelle cinque Asl liguri», ha annunciato. Una misura che punta sul sostegno psicologico di base in chiave preventiva, con benefici sia per la salute mentale dei cittadini sia per la sostenibilità del sistema sanitario.

I numeri confermano una crescita strutturale della professione. Secondo i dati del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi (Cnop), a metà 2025 in Italia gli iscritti sono circa 147.941. In Liguria si è passati dai poco più di 2mila professionisti del 2015 agli attuali 3.357, con un raddoppio delle nuove iscrizioni: dalla media di 100 all’anno nel periodo 2015-2019 si è arrivati a circa 200 nuove iscrizioni annue nel triennio 2023-2025.

Guardando al futuro, anche l’Università di Genova registra numeri elevati: circa 100 nuovi iscritti all’anno al corso di laurea triennale in Psicologia e 60 a quello magistrale, con posti ormai completamente occupati. Una domanda che resta superiore all’offerta, ma che l’Ateneo non è al momento in grado di ampliare.

Un segnale, secondo l’Ordine, di quanto la figura dello psicologo sia sempre più centrale nei bisogni di salute e benessere della popolazione ligure.