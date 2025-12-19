Benifei (Pd): “Solidarietà e inclusione devono essere non solo parole chiave ma azioni concrete anche nel bilancio della Liguria”*

Genova. Si è svolto ieri, giovedì 18 dicembre, presso la Sala Sivori di Genova, l’incontro pubblico intitolato “Bilancio europeo e territori: quali prospettive?”, promosso dall’eurodeputato PD Brando Benifei.

L’iniziativa, introdotta da Margherita Mereto Bosso, Responsabile Europa del Partito Democratico della Liguria, ha visto un confronto tra le sfide del bilancio dell’Unione Europea e le difficoltà della programmazione del bilancio regionale ligure, in un momento cruciale per entrambi.

“Nel pieno del dibattito sul prossimo bilancio pluriennale dell’Unione, che prefigura una contrazione dei fondi strutturali e una rinazionalizzazione delle politiche di coesione, ho voluto promuovere a Genova un’occasione di dialogo per riportare al centro i territori e chi li anima quotidianamente – ha dichiarato Brando Benifei – Il nuovo bilancio dell’Unione Europea deve dare credibilità al progetto di integrazione attraverso la sussidiarietà, quindi dobbiamo saper esprimere chiaramente a quali bisogni vogliamo dare risposta. Solidarietà, inclusione, territori devono essere non solo parole chiave ma azioni concrete”.

Durante il dibattito, è emersa la critica alla gestione del bilancio regionale in Liguria, evidenziando l’assenza di una visione strategica da parte della giunta Bucci: “Il confronto con le parti sociali sul bilancio regionale ligure – ha sottolineato Giuseppe Lupo, eurodeputato e vicepresidente della Commissione Bilancio del Parlamento europeo intervenuto all’incontro – mette in luce la difficoltà della giunta Bucci nel programmare e governare le risorse comunitarie. Il prossimo bilancio di lungo termine dell’Unione Europea deve rafforzare gli investimenti per la coesione sociale e territoriale, la competitività, la difesa comune, e ridurre le disuguaglianze. Questo è ancora più urgente per territori come la Liguria, che rischiano di perdere opportunità se non sono in grado di programmare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili.”

“I modelli eccessivamente centralizzati producono disuguaglianze e inefficienze”, ha ammonito Alessandro Alfieri responsabile PNRRR per la segreteria PD Nazionale intervenuto in collegamento video.

“Serve un’alternativa credibile alla destra regionale, una proposta che coniughi politiche europee, giustizia sociale e buon governo dei territori, a partire da sanità, coesione e servizi pubblici”, ha aggiunto Francesco Tognoni, candidato Segretario del PD Genova.

“Senza una reale capacità di pianificazione”, hanno concluso i relatori, “il rischio è quello di sprecare risorse, bloccare riforme fondamentali e lasciare il territorio ligure sempre più fragile di fronte alle sfide sociali, economiche e demografiche dei prossimi anni.”