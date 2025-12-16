Bilancio europeo e territori: al Sivori le sfide e le prospettive del prossimo bilancio europeo con Brando Benifei

Genova. Giovedì 18 dicembre alle ore 18.30 nella sala Sivori, Salita Santa Caterina 54r, Genova, sarà presentato il Quadro Finanziario Pluriennale 2028–2034 del bilancio europeo. Durante l’incontro dal titolo ‘Bilancio europeo e territori, che prospettive?’, organizzato dall’eurodeputato PD Brando Benifei, a cui parteciperanno Giuseppe Lupo, eurodeputato e vicepresidente della Commissione Bilancio al Parlamento Europeo, e Alessandro Alfieri, responsabile PNRR per il Partito Democratico, si focalizzerà l’attenzione sul ruolo dei territori all’interno dell’UE, sulla necessità di una coesione sociale e di politiche d’investimento dell’Unione che abbiano una visione unica e che non possono prescindere dalla tutela dei diritti e dei bisogni. All’evento intervengono anche la sindaca di Genova Silvia Salis e Francesco Tognoni candidato unitario per la segretaria del PD Genova, introduce la responsabile esteri del PD Liguria Margherita Mereto Bosso.

“Non possiamo accettare un modello che rischia di trasformarsi in 27 piani nazionali di crescita scollegati tra loro, invece di una strategia europea realmente comune. Il nostro obiettivo deve essere quello di favorire la convergenza verso l’alto, non di aumentare le disuguaglianze territoriali”, dichiara l’eurodeputato PD Brando Benifei in merito alla proposta della Commissione sui National and Regional Partnership Plans (NRPPs).

“L’attuale impostazione dei piani rischia di indebolire i principi fondativi della politica di coesione, spostando il baricentro decisionale verso piani nazionali centralizzati, con una partecipazione insufficiente delle regioni e degli attori della società civile”.

L’evento sarà l’occasione per discutere del futuro dell’Unione in un momento di grandi trasformazioni e sottolineare come il nuovo bilancio UE debba essere fondato su equità, solidarietà e partecipazione democratica, elementi imprescindibili per la credibilità del progetto europeo.