A Tursi votazione senza fine sul bilancio, dopo i lavori in notturna arriva anche Babbo Natale

Genova. Da uno a tre minuti per ogni ordine del giorno, prosegue a spron battuto, nonostante la stanchezza accumulata da una notte di lavori interrotti solo per un paio d’ore, la votazione del bilancio preventivo del Comune di Genova.

Da annotare, come fuori programma, anche un passaggio fugace di Babbo Natale. Ebbene sì. Sugli spalti dell’aula a un certo punto ha fatto capolino il Santa Klaus che in questi giorni è di stanza nel “villaggio” nordico allestito nell’atrio di palazzo Tursi.

Prima della pausa mattutina – dalle 9.30 alle 13 – l’aula ha approvato complessivamente 367 ordini del giorno, mentre ne sono stati respinti in tutto 89, per un totale di 456 odg posti in votazione. I lavori sono ripartiti alle 14 con l’obiettivo di votare, entro la giornata questa sera, i 277 ordini del giorno restanti oltre a 52 emendamenti. La discussione generale e il voto finale sono attesi nella giornata di domani, venerdì 19 dicembre.

Per questo non è escluso che anche oggi la seduta possa proseguire fino a notte inoltrata, cosa che potrebbe far saltare la possibilità di un incontro tra la sindaca di Genova Silvia Salis e la segretaria del Pd Elly Schlein, attesa alle 20 al festival Che Stella, organizzato da Music For Peace.

L’opposizione ha fortemente criticato, nelle ultime ore, la decisione del presidente del consiglio comunale Claudio Villa di procedere senza limiti di tempo con la votazione, uno per uno, dei documenti collegati alla manovra, decisione appoggiata dal campo progressista.

Il Pd, in particolare, ha diramato una nota – in mattinata – auto definendo il proprio gruppo consiliare “decisivo, responsabile e generoso nell’ambito dell’approvazione del bilancio comunale 2026, un bilancio che sarà approvato in tempi certi grazie ad un grande impegno di tutta la maggioranza”.

Ieri notte, di contro, l’opposizione aveva invece parlato di “ricatto”, di “atteggiamento dittatoriale” e di “gestione schizofrenica dell’aula” riferendosi specificamente al ruolo del presidente del consiglio comunale.