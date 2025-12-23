  • News24
Natale

L’arcivescovo Marco Tasca benedice i marittimi dalla sala operativa genovese

La cerimonia si è tenuta nella sala operativa della Direzione marittima di Genova, dove è stato predisposto il collegamento radio e video con le navi presenti in porto e in navigazione

Genova. Si è svolta martedì mattina la benedizione ai marittimi da parte dell’arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca.

Come da tradizione, la cerimonia si è tenuta nella sala operativa della Direzione marittima di Genova, dove è stato predisposto il collegamento radio e video con le navi presenti in porto e in navigazione nel Mar Ligure, con la collaborazione della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Genova e della Fondazione Stella Maris Onlus.

Un momento significativo e toccante, tenuto conto che tanti equipaggi si trovano lontano da casa e dai propri affetti, come spesso accade ai naviganti. In collegamento anche i rappresentanti delle compagnie armatoriali, delle agenzie marittime, delle istituzioni scolastiche e del mondo della pesca.

Da alcune navi in video collegamento i comandanti e gli equipaggi hanno inviato a loro volta gli auguri di Buon Natale all’arcivescovo.  

