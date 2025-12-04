Il Palasport si riaccende con il basket, il 6 e 20 dicembre due eventi promossi dai Seagulls

Genova. Il Comune di Genova ha concesso alla società Porto Antico il comodato d’uso gratuito del Palasport in vista degli eventi del 6 e 20 dicembre – Basket Day e Festa di Natale del basket genovese – organizzati dalla SSD Seagulls Genova.

La decisione è legata alla volontà dell’amministrazione comunale, di concerto con la Porto Antico, di porre in essere le azioni necessarie al miglior funzionamento possibile del palazzetto e dei suoi impianti, in una triplice ottica di sostenibilità economica, promozione dell’attività sportiva di base e organizzazione di grandi eventi e manifestazioni sportive. I due eventi di dicembre consentiranno all’amministrazione comunale di avere maggiore contezza delle necessità impiantistiche e dei relativi oneri economici, in relazione al Genova Open 2026 di Jujitsu che si svolgerà il 7 e 8 febbraio 2026 al Palasport.

«Alla luce dei costi emersi per gli eventi non disputati al Palasport e in vista della gara internazionale di Jujitsu in programma a inizio febbraio – dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis – si è reso necessario organizzare un’attività di base che possa far emergere le possibilità di un abbattimento dei costi. Abbiamo avuto la disponibilità dei Seagulls, supportati dai loro sponsor Elah e Acquario di Genova, a svolgere quattro eventi di basket, due a dicembre e due a gennaio, coprendo loro le spese. Per valutare il possibile abbattimento dei costi, Porto Antico è stato individuato come soggetto opportuno avendo gestito, in parte o totalmente, i global service negli eventi organizzati in precedenza al Palasport».

«Abbiamo risposto alla chiamata del Comune – sottolinea il presidente della Porto Antico Mauro Ferrando – rinnovando l’impegno della società verso la città e verso i suoi spazi più simbolici. Il nostro know-how sarà utile, in questa fase di testing, a definire i contorni dell’assetto definitivo che questo impianto merita».

«Ringraziamo l’Amministrazione comunale e la società Porto Antico per il supporto e il lavoro che ci permettono di inaugurare la stagione di basket al Palasport – dichiara il general manager di Seagulls Elah Acquario di Genova Giacomo Carrera – Il Basket Day è un momento chiave per questo sport a Genova e per il nostro progetto, supportato fin dall’inizio dal presidente di Elah Guido Repetto e da Giuseppe Costa, presidente e amministratore delegato di Costa Edutainment. Siamo orgogliosi di offrire a tanti giovani, sabato 6 dicembre, la loro prima esperienza su questo parquet per poi vivere, insieme al pubblico, la nostra gara di B Interregionale in programma alle ore 19.00».

GLI EVENTI DI DICEMBRE

Sabato 6 dicembre la SSD Seagulls Genova promuoverà, sul parquet del Palasport, il “Basket Day”. Si comincia la mattina con due partite delle giovanili in programma alle ore 10.00 e alle ore 12.00. Quindi, nel pomeriggio, un allenamento di basket congiunto con altre società, prima dell’evento clou delle ore 19.00, la partita di B Interregionale Elah Acquario di Genova-Olimpia Legnaia Firenze.

biglietti per assistere alla partita si possono già acquistare al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/seagulls-elah-acquario-di-genova-olimpia-legnaia-firenze/290316? oppure, il giorno stesso del match, a partire dalle ore 17.30, direttamente presso la biglietteria situata all’ingresso del Palasport. per assistere alla partita si possono già acquistare al linkoppure, il giorno stesso del match, a partire dalle ore 17.30, direttamente presso la biglietteria situata all’ingresso del Palasport.

Sabato 20 dicembre ci sarà il bis “natalizio”, che vedrà la SSD Seagulls Genova radunare diversi centri di minibasket non solo genovesi per la grande festa di Natale con inizio alle ore 14.30, prima della partita dei “grandi” tra Elah Acquario di Genova e Virtus Siena sempre in programma alle ore 19.00.

A gennaio si svolgeranno altri due eventi, anch’essi organizzati dalla SSD Seagulls Genova.