Dramma

Ambulanza investe un bambino vicino a scuola: ricoverato al Gaslini in gravi condizioni fotogallery

L'incidente questa mattina in via Archimede sotto gli occhi di compagni e genitori

Genova. Terribile incidente questa mattina verso le 7.30 in via Archimede, dove un’ambulanza della Nuova Volontari San Fruttuoso ha investito un bambino di circa 12 anni nei pressi della scuola dove era diretto.

Secondo le prime informazioni il mezzo di soccorso stava transitando a sirene spiegate in emergenza, quando nei pressi del plesso scolastico avrebbe travolto il giovane studente che stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali.

Il ragazzo ha riportato gravissime ferite, con diversi traumi e fratture esposte agli arti inferiori. Soccorso, è stato intubato è portato in condizioni disperate al Gaslini di Genova.

Secondo quanto riferito nel bollettino medico emanato dall’istituto pediatrico, il ragazzino è arrivato in ospedale “emodinamicamente stabile, con un quadro di politrauma caratterizzato da un trauma cranico di particolare gravità. È stato quindi trasferito in terapia intensiva, dove è attualmente sottoposto a monitoraggio neurologico avanzato”. La prognosi rimane riservata, spiega l’ospedale “in ragione della complessità del quadro clinico e della necessità di un’osservazione continua, anche in vista delle valutazioni chirurgiche e specialistiche che potranno rendersi necessarie”.

Sul posto la polizia ha effettuato i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità. Si stanno ascoltando i testimoni e cercando di recuperare immagini riprese da eventuali telecamere della zona. La via è stata chiusa al traffico, con relativi disagi per il traffico.

“Questa mattina c’è stato un bruttissimo incidente – ha commentato la sindaca Silvia Salis a margine di una conferenza stampa – siamo tutti vicini al piccolo M. che come sapete è stato investito, sono vicina ai suoi genitori, deve arrivargli il più forte possibile l’amore di tutta la città in questo momento”,

