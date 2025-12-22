Balotelli in tribuna al Ferraris per Genoa-Atalanta a un anno esatto dall’ultima apparizione sul campo

Genova. Il 21 dicembre 2024 Mario Balotelli disputò la sua ultima partita ufficiale in Serie A: Genoa – Napoli. Uno scampolo di dieci minuti in cui l’attaccante colpì un palo. Esattamente un anno dopo Balotelli è tornato al Ferraris, stavolta da spettatore per Genoa – Atalanta, insieme al fratello Enoch (che gioca nel Vado) e alla figlia Pia. Un paio di storie che ha postato su Instagram mostrano un Supermario incappucciato in tribuna per vedere i suoi ex compagni di squadra.

Balotelli era arrivato al Genoa da svincolato durante il momento difficile della gestione Gilardino e dopo poco, a novembre, si era trovato Patrick Vieira come allenatore, con cui aveva avuto già screzi al Nizza. Quello che sembrava un disgelo tra i due, almeno inizialmente, si è trasformato nuovamente in un grande freddo e Balotelli, dopo aver scelto di restare al Genoa sino a giugno 2025, è stato svincolato ed è tuttora senza squadra. Quando Vieira è stato esonerato, Balotelli non è stato come suo solito troppo diplomatico e sempre attraverso i social si era sfogato con alcuni messaggi: “Dio vede e provvede − aveva scritto e poi − adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l’ambiente, i tifosi e lo stemma, e che credono profondamente nell’idea e nel fatto che il Genoa meriti di stare in alto. Il grande lavoro vissuto in prima persona da Gilardino e Zangrillo non è andato perso: è stato solo sfruttato egoisticamente e male da chi è arrivato dopo, approfittando di ciò che loro avevano costruito con fatica, rispetto e passione. Ora testa al Genoa e ai Genoani! Forza Genoa! Forza Ragazzi! Ho creduto in voi, e ci credo ancora!”.

Il giocatore, 35 anni, si sta allenando al Cus Brescia con il Carpenedolo e con il preparatore personale Stefano Mazzoldi e non è un mistero che sia alla ricerca di una squadra. Di recente i siti di calciomercato lo hanno accostato al River Plate, chissà che invece Balotelli non voglia riprendere la storia interrotta con i rossoblù? Tanti tifosi non lo hanno dimenticato e il dubbio di come avrebbe potuto proseguire la strana storia a Genova dell’ex attaccante della Nazionale è rimasto, soprattutto alla luce del fatto che per una volta Balotelli sembrava voler mettersi davvero a disposizione della squadra, almeno all’apparenza, nonostante fosse inevitabilmente indietro di condizione.

Certo è che, in un momento come questo, il Genoa ha bisogno di altro per raggiungere una salvezza tranquilla: anche negli attaccanti De Rossi cerca quell’intensità che Balotelli difficilmente può dare. I due si conoscono bene: hanno giocato insieme in Nazionale e in qualche occasione non se le sono mandate a dire soprattutto dopo la disfatta nel 2014, anche se di lui De Rossi aveva anche detto che era un buono. Chiudere quel cerchio rimasto aperto con un punto di domanda sembra comunque molto difficile.