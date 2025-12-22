Due nuovi autovelox in via Pra’, saranno attivi dal 7 gennaio

Genova. Da mercoledì 7 gennaio in via Pra’, nelle immediate vicinanze del civico 1A e del civico 70, saranno attivi due nuovi dispositivi fissi per il controllo della velocità detti anche autovelox.

L’intervento ha l’obiettivo di rafforzare la prevenzione degli incidenti e di migliorare le condizioni di sicurezza lungo un’arteria particolarmente trafficata del ponente cittadino.

Gli autovelox che saranno installati a Pra’ sono in grado di monitorare i transiti in entrambe le direzioni di marcia, rilevando con precisione la velocità dei veicoli che procedono sia verso levante sia in direzione ponente.

Su questi tratti vige il limite massimo di 50 km/h, che gli utenti della strada sono invitati a rispettare per contribuire alla tutela propria e altrui.

L’installazione è stata autorizzata dalla prefettura di Genova e si avvale di strumentazioni approvate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il provvedimento rientra nelle azioni promosse dalla polizia Locale per consolidare una cultura della sicurezza, favorire comportamenti responsabili e ridurre in modo significativo le situazioni di potenziale pericolo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la polizia Locale di Genova al numero 010.5577949, attivo nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13; martedì e giovedì dalle 12.30 alle 18.30.