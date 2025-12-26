  • News24
Raffica di incidenti in autostrada, Santo Stefano in coda per decine di automobilisti

Mattinata difficile sul nodo autostradale ligure

Generico dicembre 2025

Genova. Mattinata difficile in autostrada il giorno di Santo Stefano per una serie di incidenti che si sono verificati sulla A7 e sulla A26.

Poco dopo le 12 sulla A10, tra il casello di Pra’ e il bivio con la A26, coda di un chilometro per un incidente in direzione Ventimiglia.

Sulla A7 doppio incidente: uno tra Ronco Scrivia e Bolzaneto in direzione Genova, con 4 km di coda, e uno tra Pra’ e il bivio con la A10 in direzione Genova, che ha provocato code a tratti. Due i feriti, entrambi in codice giallo, nei rispettivi incidenti.

Molti gli automobilisti bloccati in coda in una giornata di spostamenti legati ai pranzi di Santo Stefano.

