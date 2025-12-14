  • News24
Brutta botta

Auto si cappotta sulle alture di Campomorone: un ferito al pronto soccorso con l’elicottero

Due i feriti, estratti dall'abitacolo della vettura grazie all'intervento dei vigili del fuoco

auto ribaltata
Foto d'archivio

Genova. Momenti di paura oggi a Campomorone, dove – in una delle strade collinari del comune dell’entroterra genovese – un’auto è finita cappottata dopo un violento incidente.

Ancora da capire le dinamiche ma secondo le prime informazioni raccolte si tratterebbe di un incidente autonomo e non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Il sinistro si è verificato poco. prima delle 13.

Due i feriti, estratti dall’abitacolo della vettura: per uno di loro è stato necessario il trasporto in elicottero, che lo ha portato in pochi minuti al pronto soccorso del San Martino in codice giallo

