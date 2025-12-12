  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Brutta botta

Esce di strada e precipita nelle fasce sottostanti: 27enne in codice rosso al San Martino

Il giovane ha perso il controllo dell'auto volando giù dalla collina: è stato necessario il trasporto in elicottero

auto precipita in scarpata

Rapallo. Brutto incidente questa mattina a Rapallo, dove poco prima delle 10, lungo la strada provinciale che collega Ruta a Santa Maria del campo in frazione San Martino di Noceto a Rapallo, un 27enne è uscito di strada precipitando nelle fasce sottostanti.

Immediato l’intervento congiunto di 118 e vigili del fuoco che hanno raggiunto l’auto e stabilizzato il giovane rimasto ferito – con un trauma cranico – ma cosciente.

Una volta estratta dall’autovettura, il ragazzo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino fi Genova dove sono in corso gli accertamenti su i diversi traumi patiti nell’impatto.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.