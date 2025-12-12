Esce di strada e precipita nelle fasce sottostanti: 27enne in codice rosso al San Martino

Rapallo. Brutto incidente questa mattina a Rapallo, dove poco prima delle 10, lungo la strada provinciale che collega Ruta a Santa Maria del campo in frazione San Martino di Noceto a Rapallo, un 27enne è uscito di strada precipitando nelle fasce sottostanti.

Immediato l’intervento congiunto di 118 e vigili del fuoco che hanno raggiunto l’auto e stabilizzato il giovane rimasto ferito – con un trauma cranico – ma cosciente.

Una volta estratta dall’autovettura, il ragazzo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino fi Genova dove sono in corso gli accertamenti su i diversi traumi patiti nell’impatto.