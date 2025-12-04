Auto contro scooter in corso Torino, ragazza finisce in ospedale

Genova. Incidente stradale questa mattina in corso Torino, nel quartiere della Foce, a Genova.

I militi della Croce Bianca Genovese sono intervenuti insieme alla polizia locale all’incrocio con Corso Buenos Aires.

Per cause da chiarire, un’auto e uno scooter si sono scontrati. Ad avere la peggio è stata la conducente di quest’ultimo, una ragazza di 25 anni, caduta a terra.

È stata portata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino con alcune escoriazioni agli arti e altri traumi minori.

Il conducente dell’auto non ha avuto necessità di cure.

Sul posto la polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità, congestionata nell’ora di punta.