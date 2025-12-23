  • News24
Che botta

Incidente a Albaro, 78enne perde il controllo dell’auto e cappotta: strada chiusa e traffico bloccato

L'incidente a pochi metri da dove lo scorso 12 dicembre un'altra auto era finita a ruote all'insù

Incidente in Albaro, automobilista finisce capottata contro gli scooter
Foto d'archivio

Genova. Ancora un incidente sulle strade di Genova, grave per la dinamica ma per fortuna non per le conseguenze alle persone. Poco prima delle 13, infatti, un 78enne ha perso il controllo dell’auto in via Gobetti, ad Albaro, andando a schiantarsi violentemente contro altri mezzi in sosta per poi finire in mezzo alla carreggiata.

Una carambola tremenda, terminata con il ribaltamento dell’auto, finita a ruote all’insù a pochi metri da dove, lo scorso 12 dicembre, si è verificato un incidente simile.

Sul posto immediato l’intervento dei soccorsi, con i medici del 118 coadiuvati dai vigili del fuoco che hanno soccorso l’uomo, rimasto incredibilmente illeso, tanto da rifiutare poi il trasporto in ospedale. Sul posto anche la polizia locale, che ha interdetto momentaneamente la circolazione in quel tratto di strada.

