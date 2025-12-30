Genova. Con l’inizio del 2026 arrivano gli aumenti dei pedaggi autostradali.

Lo scatto verso l’alto è previsto dai cosiddetti Pef, i piani economici e finanziari firmati dai concessionari e dal ministero dei Trasporti, che tengono conto dell’inflazione, degli investimenti sostenuti dai concessionari per migliorare la sicurezza e di indicatori di efficienza e qualità del servizio.

Con il 2026 l’aumento medio dei pedaggi è dell’1,5%, aumenti che dal 2020 il governo aveva bloccato attraverso il decreto Milleproroghe (prima per la pandemia di coronavirus, poi per la rinegoziazione degli accordi.

Alcuni concessionari autostradali avevano fatto ricorso, e dopo l’esame del Tar e del Consiglio di Stato a decidere sulla vertenza è stata la Corte costituzionale, che lo scorso ottobre ha definito il blocco anticostituzionale perché contrario alla libertà di impresa.

Conseguenza diretta, dal primo gennaio sui tratti gestiti da Aspi in Liguria scatterà l’aumento dell’1,5% del pedaggio.

Aumenta dell’1,5% anche la tratta A6 Torino-Savona, gestita da Autostrada dei Fiori S.p.A., mentre calano i pedaggi sulle tratte di Concessioni del Tirreno A12 – Sestri Levante/Livorno e A10 Savona-Ventimiglia.