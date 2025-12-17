Attacco hacker su un traghetto Gnv: fermati due marinai, inchiesta della procura di Genova

Genova. La procura di Genova ha disposto il fermo, di due marinai lettoni, considerati responsabili di un attacco hacker avvenuto a bordo di un traghetto Gnv, in viaggio tra Francia e Algeria. Il primo fermo è stato eseguito dalle autorità francesi in collaborazione con la polizia italiana e ha portato anche al sequestro di alcuni dispositivi digitali.

La Procura di Genova ha disposto il fermo di un secondo marinaio lettone che si trovava sul territorio italiano indicato come altro responsabile dell’attacco hacker l. Il fermo è stato convalidato in data odierna ed è stata emessa custodia cautelare. Questo secondo fermo è avvenuto al momento dello sbarco nel porto di Napoli.

L’inchiesta è stata aperta dalla procura di Genova dopo la denuncia presentata dalla compagnia di navigazione. “La compagnia ha individuato e neutralizzato un tentativo di intrusione, privo di conseguenze sui sistemi aziendali efficacemente protetti, e ha provveduto a denunciare l’accaduto alle autorità competenti”. spiega Gnv in una nota nella quale si sottolinea che: “la compagnia ha quindi collaborato e continua a collaborare nell’ambito dello svolgimento delle indagini. In occasione delle recenti operazioni di polizia, che hanno richiesto alcune ore, la nave ha assicurato alle autorità piena cooperazione e riserbo, garantendo in parallelo costanti aggiornamenti e assistenza ai passeggeri.