Genoa, brutta figura in Coppa Italia: l’Atalanta dilaga e si impone 4-0

Bergamo. Atalanta – Genoa 4 -0 (19′ Djimsiti, 54′ De Roon, 82′ Pasalic, 91′ Ahanor)

Il Genoa esce male, senza mai tirare in porta, dalla Coppa Italia perdendo 4-0 contro l’Atalanta la gara degli ottavi di finale. Ampio turnover di De Rossi. Il più atteso, Valentin Carboni, però delude e non poco. Dopo un quarto d’ora buono del Grifone, l’Atalanta sale in cattedra e la sblocca al 19′. Bergamaschi poi in controllo e spesso pericolosi. L’espulsione di Fini, fallo da ultimo uomo su Bellanova, al 36′ chiude di fatto una partita che però era diventato un monologo bergamasco anche in 11 vs 11.

Le scelte di De Rossi

Spazio al secondo portiere Siegrist. Davanti a lui Norton-Cuffy adattato braccetto insieme a Otoa e Vasquez. A centrocampo, Frendrup davanti alla difesa con, ai lati, le mezzali Stanciu e Masini. Ellertsson e Fini sono i quinti mentre Carboni viene scelto per far coppia con la prima punta Ekhator.

Il primo tempo

Partenza con il Genoa molto alto anche nella pressione con Stanciu o Frendrup che escono sul difensore avversario costringendo l’Atalanta a ripartire daccapo più volte.

Dopo i primi 15 minuti però i bergamaschi salgono in cattedra e il Genoa subisce soprattutto nelle fasi di gioco aereo. Al 18′ Pasalic di testa colpisce la traversa su cross di De Ketelaere, un minuto dopo la Dea passa in vantaggio sugli sviluppi di un corner: Zalewski imbecca Djimsiti che di testa sfrutta un errore di posizionamento della difesa rossoblù, con Norton-Cuffy che non stringe.

Cambio obbligato per Palladino al 21′ per un problema muscolare di Sulemana: dentro Daniel Maldini che crea molte difficoltà ai rossoblù: al 29′ colpisce un palo su punizione sorprendendo un po’ Siegrist che non si aspettava la conclusione diretta sul suo palo.

I rossoblù sono graziati ancora da Maldini scattato in velocità con i tempi giusti, che mette fuori a tu per tu con Siegrist in uscita.

Il Genoa non riesce più a giocare e l’unica sortita di questa seconda parte di prima frazione è addirittura di Vasquez, servito da Fini sulla sinistra: conclusione debole (32′).

Piove sul bagnato al 36′ perché il Genoa resta in dieci uomini: difesa ancora troppo alta e Bellanova ne approfitta scattando verso l’area: Fini si spende un fallo e per lui rosso diretto.

Primo tempo di grande qualità dell’Atalanta dopo un inizio in cui il Genoa sembrava potersela giocare: 9 tiri contro uno.

Il secondo tempo

Tra primo e secondo tempo mister De Rossi toglie Carboni e manda in campo Marcandalli, che va a posizionarsi in difesa consentendo a Norton – Cuffy di tornare a fare il quinto di centrocampo nel 3-5-1. In 10 vs 11 il Genoa non riesce mai a tenere il pallino del gioco e l’Atalanta ha vita facile. Si parte subito con un colpo di testa di Djimsiti che finisce fuori di poco (49′). Al 50′ il Genoa spreca un calcio d’angolo calciandolo direttamente fuori. De Rossi si arrabbia, è forse il segnale di una resa.

Quattro minuti più tardi l’Atalanta raddoppia con un gran tiro di collo esterno di De Roon da fuori area. Al 60′ entra tra gli altri anche l’ex Ahanor, pezzo pregiato del mercato estivo in uscita del Grifone. Le uniche note del Genoa nella ripresa sono nei cambi, con Venturino che ritrova il campo al 78′.

All’82’ l’Atalanta cala in tris con Pasalic che spinge dentro da posizione ravvicinata avventandosi su un tiro a incrociare sbagliato da Scamacca ma tramutatosi in assist. La gara scivola via senza sussulti fino al 91′ quando Ahanor trova il goal dell’ex colpendo di testa all’altezza dell’area piccola.

Finisce qui l’avventura rossoblù nella coppa nazionale. La testa giustamente è alla lotta salvezza, ma cinque giorni di distanza dalla prossima partita (lunedì alle 18 a Udine) forse si poteva schierare qualche titolare in più anche per lanciare un messaggio diverso alla squadra.

La partita minuto per minuto

93′ Finisce qui. Genoa eliminato. L’Atalanta passa ai quarti di finale. Sarà sfida alla Juventus.

91′ Poker Atalanta nel primo dei tre minuti di recupero. Proprio l’ex Ahanor infila di testa da pochi passi.

82′ Tris Atalanta! Bernasconi serve in area Scamacca, il tiro sbagliato diventa un assist sul secondo palo per Pasalic che ha il grande merito di crederci e di spingere poi in rete da pochi passi.

78′ Esce Norton – Cuffy, entra Venturino.

74′ Veramente poco da segnalare in questa ripresa, con il Genoa impegnato nel limitare i danni e con l’Atalanta in completo controllo. Intanto nei bergamaschi Bernasconi entra al posto di Bellanova.

71′ Nel Genoa entrano Ekuban, Cuenca e Onana, escono Frendrup, Ekahtor e Stanciu.

60′ Cambi nell’Atalanta: Samardzic, l’ex Ahanor e Brescianini dentro per De Ketelaere, Kolasinac e Djimsiti.

54′ 2 a 0 Atalanta! De Roon! Azione insistita della Dea. Il pallone perviene a Maldini al limite dell’area. Appoggio per De Roon che di collo esterno calcia al volo facendo partire un siluro che non lascia scampo a Siegriest.

50′ Il Genoa spreca un prezioso calcio d’angolo battuto direttamente fuori.

49′ Ancora Djimsiti pericoloso di testa. Pallone che finisce fuori.

46′ Si ricomincia. Nel Genoa fuori Valentin Carboni e dentro Marcandalli. 3-5-1 per i rossoblù con Norton Cuffy che torna nella sua posizione più naturale di esterno.

Secondo tempo

49′ Finale con ancora l’Atalanta in attacco con De Ketelaere che guadagna un corner su respinta di Vasquez. Dopo la prima battuta colpo di testa dello stesso De Ketelaere deviato ancora in angolo, ma l’arbitro fischia la fine del primo tempo.

45′ Quattro minuti di recupero

36′ Espulso Fini, che spinge Bellanova alle spalle con il giocatore in corsa verso l’area di rigore. L’arbitro sta controllando la posizione di Bellanova, in sospetto fuorigioco. Confermato dopo un check var

33′ Occasione Atalanta: Maldini lanciato nello spazio si trova uno contro uno con Siegrist e sbaglia un gol fatto davanti al portiere in uscita

32′ Fini tiene palla al limite e appoggia per Vasquez che si era portato avanti sulla sinistra. Tiro debole del difensore facile preda di Sportiello

29′ Palo dell’Atalanta! Calcio piazzato di Maldini sul palo di Siegrist e legno che salva il Grifone

28′ Ammonizione per Vasquez che atterra De Ketelaere al limite dell’area

24′ Quarto corner in favore dei bergamaschi e ancora Djimsiti che arriva prima di tutti di testa, palla fuori questa volta

22′ Ancora Atalanta in avanti: deviazione minima su una conclusione di De Ketelaere e angolo guadagnato

21′ Infortunio muscolare di Sulemana, entra Maldini

19′ Gol dell’Atalanta, Djimsiti di testa sfrutta un errore di posizionamento della difesa rossoblù, con Norton-Cuffy che non stringe e insacca un cross di Zalewski.

18′ Traversa dell’Atalanta! Sugli sviluppi del corner cross di De Ketelaere e colpo di testa di Pasalic che colpisce il legno. Il Genoa poi libera ancora in corner.

17′ Cross di De Ketelaere, Norton – Cuffy di testa mette in corner.

15′ Genoa che ruba palla nella trequarti avversaria, Ekhator lascia palla a Carboni che però non riesce a tirare in porta

9′ Errore di Norton-Cuffy che effettua un passaggio corto verso Siegrist costretto a uscire per calciare. Contrasto duro con Suleimana e portiere a terra. Ripresa dopo pochi secondi

6′ Primo angolo per il Genoa dopo una manovra avvolgente innescata da Fini. Corner battuto lungo e Genoa che guadagna una rimessa laterale

3′ Tacco di Scamacca per Sulemana che dal fondo sbaglia il cross e mette fuori

1′ Calcio d’inizio del Genoa ed Ekhator pressa in area di rigore e per poco Hien non fa autorete, con Sportiello che disinnesca il pericolo per i suoi

Turno di Coppa Italia in trasferta per il Genoa che affronta l’Atalanta e proverà a tornare ai quarti di finale della competizione dalla stagione 1991-92. Come annunciato De Rossi dà spazio ad alcuni elementi che hanno giocato meno in campionato, mantenendo però alcuni titolari o comunque giocatori più utilizzati: Norton – Cuffy (che non aveva giocato per squalifica), Vasquez, Ellertsson, Frendrup e anche Masini. Niente doppio mediano, però, Masini sarà schierato come mezzala.

Spazio a Fini, Ekhator, Otoa, ma anche a Stanciu.

Prima del fischio d’inizio minuto di silenzio in memoria di Nicola Pietrangeli.

Ecco le formazioni di Atalanta – Genoa

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti (15’ st Brescianini), Hien, Kolasinac (15’ st Ahanor); Bellanova (29’ st Bernasconi), de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere (15’ st Samardzic), Sulemana (21’ Maldini); Scamacca. A disp.: Carnesecchi, Rossi, Kossounou, Musah, Lookman, Ederson, Scalvini, Krstovic. All.: Palladino

Genoa (3-5-2): Siegrist; Norton Cuffy (33’ st Venturino), Otoa, Vasquez; Ellertson, Frendrup (25’ st Onana), Stanciu (25’ st Cuenca), Masini, Fini; Carboni (1’ st Marcandalli), Ekhator (25’ st Ekuban). A disp.: Leani, Sommariva, Thorsby, Martin, Ostigard, Vitinha, Messias, Colombo. All.: De Rossi

Arbitro: Perri

Marcatori: 19’ Djimsiti, 9’ st de Roon, 37’ st Pasalic, 45’+1’ st Ahanor

Espulsi: Fini (G)