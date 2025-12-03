Atalanta – Genoa, i tifosi: “Non snobbiamo la Coppa Italia”

Genova. Il Genoa affronta l’Atalanta a Bergamo questo pomeriggio alle 15. La sfida è per gli ottavi di finale della Coppa Italia. De Rossi dovrebbe fare ricorso al turnover, anche se ha detto che non intende stravolgere completamente la squadra per non mettere in difficoltà chi ha giocato meno. Forse mai come quest’anno, però, ci sarà curiosità per vedere all’opera le seconde linee.

Potrebbero infatti partire dal primo minuto giocatori come Carboni e Stanciu che in estate sembrava al centro del progetto e giovani di talento come Ekhator, Fini e Venturino, con gli ultimi due usati con il contagocce in campionato. Potrebbe anche subentrare l’oggetto misterioso Cuenca, pupillo di Vieira e di cui al Signorini si dice un gran bene. In porta spazio, probabilmente, a Siegriest. Tra i titolarissimi, non dovrebbero mancare Vasquez e Frendrup con Masini pronto a riprendersi la maglia da titolare però come mezzala, ruolo che secondo l’allenatore può imparare a interpretare bene. Non ci saranno, per infortunio, Gronbaek e Cornet.

Spunti di interesse sui singoli, certo, ma la tifoseria si augura che l’impegno non venga sottovalutato. Lo si evince dai social in cui molti commenti invitano a non snobbare la competizione e a crederci. D’altronde il pubblico del Genoa si è sempre dimostrato generoso, record di abbonamenti, e “superiore” rispetto agli obiettivi minimi per i quali la squadra ha lottato nonostante le promesse magniloquenti dei 777 e gli obiettivi ambiziosi di Sucu seppur descritti con molta più prudenza.

E allora ecco che la Coppa Nazionale potrebbe diventare lo spazio in cui sognare, dove ritagliarsi qualche serata/pomeriggio magico. Perché se è vero che la struttura favorisce le big, è anche innegabile che le piccole spesso affrontino la competizione come esperimento se non proprio come fastidio. La speranza del popolo rossoblù è che i tanti giocatori in cerca di riscatto diano la spinta per raggiungere un quarto di finale che manca da 34 anni.

Qualche storia alla Calais o che ricorda le coppe inglesi c’è anche stata negli ultimi tempi anche se in generele per le piccole sono sempre “storie brevi” in coppa. L’Alessandria nel 2015/2016 aveva raggiunto la semifinale pur giocando in Lega Pro. Nelle stesso anno il Carpi e lo Spezia avevano raggiunto i quarti. Più di recente anche il Frosinone, nel 23/24, si era regalato i quarti di finale. Nello stesso derby perso contro la Sampdoria lo scorso anno, il Grifone ha provato, con non poca sofferenza, quanto le sorprese possano comunque essere dietro l’angolo. La penuria di percorsi soprendenti di coppa potrebbe essere uno stimolo in più per una formazione sì impegnata nella lotta salvezza ma anche dotata di un pubblico che merita qualcosa in più della semplice lotta salvezza e di una rosa ampia.

I convocati del Genoa

Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva.

Difensori: Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Østigard, Otoa, Vasquez.

Centrocampisti: Carboni, Ellertsson, Frendrup, Masini, Onana, Stanciu, Thorsby.

Attaccanti: Colombo, Cuenca, Ekhator, Ekuban, Fini, Messias, Venturino, Vitinha.

Squadra arbitrale di Atalanta – Genoa

La direzione dell’incontro tra Atalanta e Genoa, in programma mercoledì 3 dicemebre alle ore 15 alla New Balance Arena, è stata assegnata all’arbitro Mario Perri, appartenente alla sezione A.I.A. di Roma 1.