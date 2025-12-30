Aster, tutti i numeri del 2025: 200mila metri quadrati di asfalto e 226 alberi reimpiantati

Genova. “Un anno di lavoro capillare e continuo al servizio della città”. Questo il racconto del 2025 delle attività svolte da Aster nella manutenzione, nella sicurezza e nella riqualificazione degli spazi pubblici, con interventi su tutto il territorio comunale.

“Nel corso dell’anno sono stati stesi oltre 200 mila metri quadrati di asfalto, con un lieve incremento rispetto al 2024, e realizzati 19mila metri quadrati di rifacimento dei marciapiedi, compresi i percorsi pedonali – si legge nella nota stampa. divulgata questa mattina – Fondamentale anche l’attività di pronto intervento: 4.500 operazioni richieste dalla Polizia Locale, garantite 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, per assicurare la sicurezza della viabilità cittadina”.

“Sul fronte della segnaletica stradale, Aster ha effettuato 425 mila metri di ritracciature delle strisce longitudinali e 75 mila metri quadrati di attraversamenti pedonali, contribuendo in modo concreto alla sicurezza di automobilisti e pedoni – prosegue Aster – Importante anche l’impegno sugli impianti tecnologici: nel 2025 si contano 7.500 interventi all’interno di edifici comunali e 1.100 ripristini delle lanterne semaforiche. Prosegue l’attività di prevenzione del rischio idrogeologico con 70 interventi di pulizia e sgombero degli alvei di rii e fiumi. Grande attenzione è stata riservata anche al verde urbano: a fronte dei 208 abbattimenti di alberi, 226 sono stati i reimpianti. 2.450 interventi di potatura, 35 mila metri quadrati di decespugliamenti e 1.370.000 metri quadrati di aree verdi sottoposte a manutenzione intensiva, a beneficio del decoro e della vivibilità cittadina”.

“Siamo molto soddisfatti dell’attività svolta nel 2025. Aster continua a svolgere attività e servizi di riqualificazione urbana integrata, attraverso manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di urgenza, progettazione e realizzazione di opere strategiche, operando al massimo della qualità e nel minor tempo possibile, a prezzi comparabili con quelli di mercato – sottolinea Francesca Aleo, direttrice generale di Aster – Le aree di intervento riguardano opere stradali, impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici e tecnologici, aree verdi e rivi in ogni zona della città”.

“I numeri sull’attività annuale di Aster dimostrano il ruolo fondamentale dell’azienda per il decoro e la manutenzione della nostra città, un ruolo che abbiamo voluto rafforzare fin dall’inizio del nostro mandato, facendo concentrare le professionalità interne in lavori rivolti anche alle piccole manutenzioni dei nostri quartieri, a partire da marciapiedi e strade”. Così commenta l’assessore alle Manutenzioni e Indirizzo operativo Aster, Massimo Ferrante, i numeri di bilancio dell’attività del 2025 di Aster. “La capillarità degli interventi, in manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che il prezioso lavoro nel pronto intervento con azioni mirate nelle emergenze del territorio, evidenziano l’operatività in tutte le situazioni delle professionalità interne ad Aster, che ringrazio per il costante impegno – aggiunge l’assessore Ferrante – Con lo stanziamento di 300.000 euro in più su asfalti e marciapiedi, a pochi giorni dal nostro insediamento, per interventi concordati con i Municipi, abbiamo tracciato una direzione rinnovata per l’azienda, che ha risposto in modo efficace e su questo percorso intendiamo continuare con sempre una maggiore attenzione alla cura diffusa del territorio”.