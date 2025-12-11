I pescatori della Darsena lanciano l’asta del pesce di Natale: “Solo pescato locale”

Genova. Un’asta per sostenere la pesca ligure, valorizzare la Darsena di Genova e promuovere un consumo consapevole del pescato locale: nasce con questi obiettivi l’Asta del Pesce di Natale, organizzata da Coldiretti Pesca Liguria nell’ambito del progetto Be Natural, realizzato con il maggiore sostegno della Compagnia di San Paolo.

L’appuntamento è per sabato 20 dicembre, alle 10.30, al Mercato del Pesce di Calata Vignoso, dove i pescatori della Darsena metteranno all’incanto il pescato fresco e di stagione.

Daniela Borriello, responsabile di Coldiretti Pesca Liguria, spiega l’importanza della creazione di occasioni come questa: “Così si avvicina la cittadinanza alla pesca locale in modo diretto: non solo acquistando prodotti freschi e tracciati, ma comprendendo il lavoro dei pescatori, la stagionalità delle specie e l’importanza di scelte consapevoli per la tutela del nostro mare. Vogliamo che i cittadini diventino protagonisti di una filiera sostenibile e della valorizzazione del patrimonio ittico ligure.”

“Non basta ripetere che è importante comprare locale”, aggiungono Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale, “bisogna creare occasioni reali d’incontro tra chi produce e chi consuma. È un modo semplice e concreto per promuovere un Natale veramente “made in Liguria”, fondato su filiere trasparenti e sostenibili.”

Durante la mattinata, i ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn – Genoa Marine Center accompagneranno il pubblico nella scoperta delle specie ittiche del Mar Ligure. “Acquistare pesce locale e di stagione”, sottolinea il Direttore della Stazione Anton Dohrn Paolo Guidetti, “equivale a compiere una scelta non solo di qualità e salute, ma anche di consapevolezza e responsabilità. Consumare specie della piccola pesca locale significa sostenere un’attività di valenza storico-culturale e più sostenibile per l’ambiente, oltre che socialmente. Spiegheremo questo con alcune chicche sui pesci che ci riserviamo come sorpresa.”

La Darsena, che ospita l’evento, diventa così un luogo simbolico di dialogo tra mare, città, scienza e tradizione. “Questo appuntamento rappresenta solo il primo passo”, afferma Marilù Cavallerò, presidente della Cooperativa Dafne, “verso un rilancio della Darsena che integri divulgazione scientifica, formazione, ecoturismo e rigenerazione urbana. Vogliamo che questo spazio torni a essere un punto di riferimento per Genova e per chi vive il mare: l’asta è l’avvio di un percorso condiviso, e abbiamo appena cominciato.”

Accanto ai temi della sostenibilità e della cultura del mare, il progetto Be Natural punta anche a far conoscere quelle specie del Mar Ligure spesso considerate “minori” ma oggi fondamentali per un consumo equilibrato. “La biodiversità del nostro mare”, ricorda Nicola Rasore, biologo della pesca per Coldiretti Liguria, “comprende molte specie meno note, abbondanti e sostenibili, che rappresentano il cosiddetto pesce povero oggi sempre più riscoperto. E l’asta è il modo più diretto per mostrare la qualità del pescato locale: fresco, buono, tracciato e a chilometro zero. Ricordiamoci che un consumatore informato è un alleato preziosissimo per il nostro mare.”

La mattinata si concluderà con una bicchierata natalizia offerta dai pescatori, un momento di convivialità per celebrare il mare, le sue comunità e una tradizione che continua a rinnovarsi.