Assi di forza, ancora proteste a Molassana: “Senza parcheggi attività destinate a morire”

Genova. Sale la protesta in Val Bisagno per l’arrivo degli assi di forza, progetto che promette di rivoluzionare la viabilità della vallata per aumentare l’efficienza del trasporto pubblico. Il prezzo da pagare, però, è l’introduzione di nuove corsie riservate per gli autobus che prenderanno lo spazio alla sosta e di alcune nuove zone a traffico limitato.
A portare ancora una volta l’attenzione su questi temi il comitato Uniti per la Val Bisagno – che vede tra le sue fila anche alcuni esponenti dell’attuale opposizione in consiglio municipale – che domenica scorsa ha dato vita ad una manifestazione durante il mercatino di San Gottardo, affliggendo alcuni striscioni per “Informare la cittadinanza sulle previste modifiche legate all’ultimazione del progetto “4 Assi” per il trasporto pubblico locale”.
“In particolare, il progetto prevede l’istituzione di corsie riservate e zone a traffico limitato (ZTL) su gran parte della sponda destra della Val Bisagno – scrivono – I cittadini, mostratisi molto interessati, hanno espresso un parere nettamente contrario alla realizzazione dell’opera.”