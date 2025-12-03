Assi di forza, ancora cantieri in Val Bisagno: scavi, corsie ridotte e parcheggi cancellati fino a metà gennaio

Genova. Proseguono senza sosta in Val Bisagno i lavori di predisposizione per il sistema degli assi di forza del trasporto pubblico locale. Nei prossimi giorni saranno attivati quattro nuovi cantieri tra Molassana e Struppa che comporteranno alcune variazioni della viabilità e della sosta, con relativi disagi per cittadini e residenti.

Gli interventi in Via Struppa e Ponte Mario Tollari

In questa area della Val Bisagno sono previsti due distinti interventi con cronoprogrammi ravvicinati: in via Struppa (Fermate 242-249), nel tratto di via Struppa compreso tra il civico 156 rosso e l’intersezione con Ponte Mario Tollari, i lavori si svolgeranno dal giorno 5 dicembre al giorno 10 dicembre, esclusivamente nella fascia oraria 9-17. Durante questo periodo, sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri, con conseguente restringimento della carreggiata ad una corsia per volta.

Sempre in Via Struppa, zona Ponte Mario Tollari, si scaverà ancora con un cantiere attivo dalle ore 9 del giorno del 9 dicembre alle ore 17 del giorno 14 dicembre, sempre nella fascia oraria diurna tra le 9 e le 17. Sul Ponte Mario Tollari, sarà istituito il senso unico alternato gestito da impianto semaforico o da movieri e un senso unico veicolare in direzione Via Struppa per una lunghezza di circa 40 metri. Di conseguenza, il transito che da Ponte Mario Tollari è diretto verso Via Lodi/Via Molassana sarà deviato su Via Trossarelli. Saranno in vigore il limite massimo di velocità di 30 km/h e il divieto di sosta con rimozione forzata per tutta la durata dei lavori.

Gli interventi in Via Molassana e Via Piacenza

Lo schema di cantiere tra via Molassana e via Piacenza

Sono previsti inoltre interventi per la realizzazione di una minitrincea per il passaggio delle sottoutenze e degli allacci in due sezioni principali che riguardano via Molassana e l’inizio di via Piacenza: nel primo caso, in via Molassana, nel tratto compreso tra il civico 96A e ponte Nazzareno Cavalletti, i lavori avranno luogo dal 10 al 15 dicembre, nella fascia oraria 9-17. Le misure adottate prevedono l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e un limite massimo di velocità di 30 km/h.

Tra via Molassana e via Piacenza, il cantiere più impattante: i lavori di scavo nella tratta che va dal civico 8 di via Molassana fino al civico 168 di via Piacenza copriranno un arco temporale più esteso: dalle ore 9 del giorno 9 dicembre alle ore 24 del 15 gennaio 2026. Sebbene i provvedimenti siano istituiti sui tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni, è previsto in generale il divieto di sosta con rimozione forzata attivo 24 ore su 24.