Assi di forza, i dubbi del comitato “Insieme per la Valbisagno”: “Serve incontro urgente con sindaca e assessori”

Genova. Il progetto degli assi di forza continua a tenere banco in Val Bisagno. Ieri sera, presso la sede del Municipio IV Media Val Bisagno, si è tenuta l’assemblea pubblica organizzata dal comitato “Insieme per la Valbisagno”, per discutere delle criticità di questo progetto.

“Il Comitato Insieme per la Valbisagno esprime profonda preoccupazione riguardo l’impatto del Progetto Quattro Assi e chiede un incontro immediato e urgente con la Sindaca e gli Assessori competenti per discutere le gravi implicazioni che l’opera avrebbe sulla vallata”, si legge nella nota stampa diffusa dal comitato questa mattina: secondo i promotori della richiesta, l’attuale formulazione del progetto è destinata a creare una “tragedia” per la comunità locale.

Ecco quali sarebbero i punti critici emersi nell’incontro: “Impatto sui residenti: l’opera comporterebbe un significativo peggioramento della qualità della vita, dovuto all’aumento del traffico, dell’inquinamento acustico e atmosferico, e alla potenziale svalutazione immobiliare oltre il blocco o forte congestionamento della viabilità. Danno alle attività commerciali: la struttura del progetto minaccia l’accesso, la logistica e la sopravvivenza stessa delle numerose attività artigianali, di vicinato e commerciali che costituiscono il tessuto economico della Valbisagno”.

“L’obiettivo dell’incontro richiesto non è solo sollevare le criticità, ma anche presentare all’Amministrazione comunale alternative progettuali e soluzioni mitigative che tengano realmente conto delle esigenze del territorio e dei suoi abitanti – si legge nella nota –

Si resta in attesa di una pronta risposta dall’Amministrazione per avviare un dialogo costruttivo prima che si proceda con passi che potrebbero avere conseguenze irreversibili per la Valbisagno”.