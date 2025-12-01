Asl4, presentato il rapporto di mandato: “Profonda trasformazione della sanità”

Genova. È stato presentato questa mattina il “Rapporto di mandato 2021-2025” dell’Asl 4, che rappresenta la sintesi delle attività strategiche svolte dall’Azienda nell’ultimo quinquennio.

All’appuntamento, tenutosi nella Sala Conferenze del Villaggio del Ragazzo, hanno partecipato l’Assessore alla Sanità Massimo Nicolò ed il Direttore del Dipartimento Salute della Regione Liguria Paolo Bordon, entrambi intervenuti in collegamento, ed ospite di rilievo nazionale il dottor Francesco Enrichens, grande esperto di sanità pubblica ed oggi project manager PONGOV ICT e Cronicità di AGENAS. A tutti gli Operatori presenti in sala, in rappresentanza di tutti i Colleghi della Azienda, la Direzione Strategica ha illustrato i risultati raggiunti dal processo di progressivo cambiamento, avvenuto per rispondere alle esigenze del periodo post-pandemico e al bisogno crescente di erogare servizi più vicini al cittadino. I Dirigenti maggiormente coinvolti nell’adozione del nuovo modello di sanità hanno approfondito alcuni temi specifici, come la digitalizzazione dei percorsi, le tecnologie utilizzate, la riorganizzazione dell’Ospedale e della rete territoriale.

“Il quinquennio 2021-2025 ha impresso una profonda trasformazione nell’assetto e nei servizi della nostra Asl 4, essendo chiamati ad affrontare le sfide del nostro tempo e a realizzare una Sanità più vicina alle persone e ai loro bisogni – ha detto Paolo Petralia, direttore generale dell’Azienda dal 1 gennaio 2021 ed a conclusione del proprio mandato-. Con un impegno corale e globale, l’Asl si è rinnovata, facendo suo il modello “One Health” e digitalizzato: significa aver capovolto il paradigma di cura, per fare in modo che siano i servizi ad avvicinarsi ai cittadini, utilizzando le tecnologie a disposizione come la telemedicina, in una logica proattiva e considerando sempre i pazienti come persone prima ancora che portatori di malattia”.

L’umanizzazione delle cure è uno dei pilastri concettuali e operativi che hanno guidato la definizione delle strategie aziendali e di cambiamento organizzativo-gestionale. Tale approccio ha portato a collaborare in maniera diretta e costante con gli Enti locali, il Terzo Settore, le Associazioni, le Pubbliche assistente e tutti gli Stakeholder presenti sul territorio, coinvolti a pieno titolo nelle iniziative di promozione e prevenzione della salute. Tra queste, ad esempio, le “Comunità in Salute”, veri e propri patti per lavorare in sinergia e avvicinare i servizi nei piccoli borghi e nelle aree dell’entroterra più disagiate; o le “Campagne di prossimità”, svolte a cadenza stagionale e dedicate alla prevenzione utilizzando la flotta di ambulatori mobili ribattezzata “Gulliver”.

In quest’ambito si colloca il progetto “Neirone in Salute”, che ha sperimentato la presa in carico di tutti i residenti over 65 anni del borgo diventando a livello nazionale esempio di un nuovo approccio di cura.

Il cambiamento aziendale ha coinvolto anche l’Ospedale, con la riorganizzazione dei Dipartimenti e l’assegnazione a ciascun polo di una vocazione specifica, nel quadro del “Presidio ospedaliero Unico del Tigullio”, con l’ampliamento dell’Ospedale ad alta intensità di Lavagna e la trasformazione dei poli di Rapallo e Sestri Levante in ospedali di media intensità, il primo dedicato in particolare alla chirurgia e il secondo alle attività medico-riabilitative. In parallelo, le funzioni sono state ridistribuite nella logica Hub &Spoke, con sedi principali e secondarie per creare una rete territoriale integrata e capillare.

Il processo di trasformazione è stato accompagnato dalla progressiva formazione del personale e dall’introduzione di nuove tecnologie, oltre che di una struttura dedicata alla Medicina digitale. Tra queste, la piattaforma IT-CURA e la Cartella a Casa, sperimentate e sviluppate dall’Asl 4, oltre alla creazione della WebApp “Tigullio Salute” per usufruire anche da remoto dei servizi del Punto Unico di Accesso, la cui sede principale è stata inaugurata la scorsa estate a Chiavari ed alla sperimentazione di soluzioni con l’intelligenza artificiale.

Il testo del “Rapporto di mandato 2021/25” è stato pubblicato in formato digitale ed è scaricabile dal sito aziendale.

“Ringrazio tutti gli Operatori che hanno condiviso non solo la nuova visione aziendale, ma anche la partecipazione attiva al percorso di miglioramento continuo – conclude Petralia -. Alla loro professionalità, dedizione e gentilezza va ricondotto il valore di tutto ciò che abbiamo realizzato, e che siamo convinti resterà e migliorerà ulteriormente”.