Artesina, inaugurata la nuova seggiovia della Turra nella skiarea “dei genovesi”

Artesina. È stata inaugurata oggi – in un ambiente totalmente e naturalmente imbiancato dalla neve – la nuova seggiovia sulla Turra, nell’area di Mondolè Ski, ad Artesina. L’impianto di risalita, da sei posti, rivoluziona l’accesso alle piste e rappresenta una tappa storica per il comprensorio, realizzata grazie a un investimento strategico che punta a migliorare l’esperienza degli sciatori, riducendo i tempi di attesa e garantendo standard di comfort e sicurezza all’avanguardia.

All’inaugurazione hanno partecipato, in rappresentanza della proprietà Adriano Conti, presidente, e Paolo Palmieri e Fiorenza Palmieri. A fare gli onori di casa il direttore di stazione, Pietro Blengini. Numerose le autorità presenti: Pietro Danna, capo di gabinetto della Regione Piemonte, in rappresentanza dell’assessore Marco Gallo, Paolo Manera, in rappresentanza dell’Atl del Cuneese, Adriano Bertolino, Sindaco di Frabosa Sottana insieme ai Sindaci del territorio, Giacomo Vinai (Villanova), Alberto Bruno (Roccaforte) e Iole Caramello (Frabosa Soprana), uniti nel sostenere lo sviluppo di un distretto che rappresenta un polmone economico fondamentale per le vallate monregalesi.

“L’inaugurazione della nuova seggiovia sulla Turra rappresenta il coronamento di un grande sforzo collettivo. È un invito a tutti gli appassionati di montagna a scoprire una Artesina rinnovata, più veloce e sempre più accogliente”, sottolineano i vertici della Artesina Spa.

La nuova seggiovia firmata Leitner ha una portata di 2.700 persone per ogni ora, grazie a una velocità di 5 metri al secondo.

Paolo Palmieri, affiancato da Adriano Conti, ha voluto ringraziare le autorità e tutti coloro che sono intervenuti così come le aziende e i dipendenti di Artesina Spa che hanno contribuito alla realizzazione della nuova opera. “Finalmente abbiamo un impianto che valorizza la Turra. La Turra è un posto speciale perché è sempre al sole. Ha le piste accessibili a tutti perché sono facili ed è esposta a nord, quindi ha sempre la neve, con una vista unica su tutto l’arco alpino. Con questa nuova seggiovia e le cinque piste perfezionate negli anni, è veramente un punto di arrivo per tutti. Ci aspettiamo tanto pubblico – sottolinea Palmieri – perché è un impianto veramente molto attrattivo. Rispetto allo skilift è molto più semplice per le scuole sci con i bambini, per i principianti e per chi pratica lo snowboard. Quest’anno siamo partiti già a novembre e all’Immacolata abbiamo accolto tantissima gente sulle piste. Con le ultime nevicate abbiamo perfezionato tutto il comprensorio e siamo pronti per le vacanze di Natale al top”.

Una svolta che sarà seguita da ulteriori passi e investimenti, come conferma Palmieri. “Il prossimo obiettivo sarà quello di realizzare un bacino in cima alla Turra per poter garantire l’innevamento artificiale della pista centrale. Questo sarà il primo passo e poi continueremo con le altre piste”.

“Ci siamo dati come traguardo di arrivare a mille passaggi in questo inverno”, spiega Pietro Blengini, direttore della stazione sciistica di Artesina. “Credo che sia una cosa possibile e ci permetterebbe di raddoppiare il numero degli scorsi anni. Questo impianto ha 82 sedie, di ultimissima generazione, e un sistema “direct drive” che è particolarmente ecologico e produce un risparmio notevole di energia. Quest’anno il paesaggio è fantastico. L’ultima nevicata ha portato il manto nevoso a oltre un metro. Quindi direi che le condizioni per le vacanze di Natale sono fantastiche. Erano anni che non ci trovavamo in una situazione così”.

Ad applaudire Artesina e i suoi vertici sono state le massime autorità regionali e territoriali. A nome dei sindaci del territorio, Adriano Bertolino, primo cittadino di Frabosa Sottana, ha voluto complimentarsi con la proprietà di Artesina Spa e tutti coloro che hanno reso possibile questa importante svolta.

“È una grandissima giornata. Un momento che forse tanti sognavano da parecchio tempo. Questo impianto sicuramente cambierà l’offerta turistica per quanto riguarda il comprensorio. La Turra era una pista molto ambita e frequentata e oggi, con questo impianto, sarà anche più facile raggiungere la cima. E’ un grande investimento fatto con un notevole sforzo da parte della società Artesina Spa. Ringrazio Conti e Palmieri per quello che stanno facendo da tanti anni sul territorio con grandi risultati per tutti”.