Arte Genova assume due geometri: ecco i requisiti e le modalità per candidarsi

Genova. Arte Genova ha aperto una selezione esterna per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due geometri. Per candidarsi c’è tempo fino al 12 gennaio.

Le due figure professionali dovranno occuparsi di attività d’ufficio di natura tecnico-amministrativa, gestione del Global Service per la manutenzione ordinaria e il pronto intervento negli immobili di proprietà e in gestione all’azienda, ricevimento dell’utenza con capacità relazionali e di comunicazione.

Oltre ai requisiti generali per l’assunzione nella pubblica amministrazione, è necessario possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado (istituto tecnico settore tecnologico indirizzo costruzioni ambiente e territorio; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico industriale indirizzo edilizia), patente B ed esperienza nel settore della manutenzione degli immobili per almeno sei mesi nell’ultimo triennio, purché già in possesso del diploma.

La commissione d’esame assegnerà 50 punti totali, 25 per i titoli e 25 per l’esame orale. Verranno valutati tirocini extracurriculari presso Arte o altre realtà pubbliche e attività lavorativa pregressa nel settore. La prova orale verterà su nozioni riguardanti appalti pubblici, norme tecniche per le costruzioni e leggi sull’attività edilizia, sicurezza sul lavoro, procedimento amministrativo, statuto e organizzazione aziendale.

La domanda va presentata esclusivamente all’indirizzo Pec protocollo@pec.arte.ge.it entro e non oltre il 12 gennaio 2026. Va usato obbligatoriamente il modulo scaricabile qui, sottoscritto con firma digitale o firma autografa accompagnata da copia del documento di identità e copia del curriculum. Qui il bando di selezione con tutte le informazioni.