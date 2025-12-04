  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
Informazione Pubblicitaria

Arte Genova informa
CONDIVIDI
Immobili

Arte Genova, 17 appartamenti in vendita in zone di pregio del Levante: si parte da 95mila euro

Gli appartamenti si trovano a Camogli, Lavagna, Recco, Santa Margherita e Sestri Levante. Al via l'invito a offrire per la cessione a libero mercato

Generico dicembre 2025

Genova. Continua il piano di alienazioni di Arte Genova per ricavare risorse da investire nella manutenzione degli alloggi popolari. Sul piatto ci sono 17 unità immobiliari in zone di pregio nei comuni del Levante genovese: Camogli, Lavagna, Recco, Santa Margherita e Sestri Levante. Si tratta di un invito a offrire per la vendita a libero mercato, senza più vincoli di legge per l’edilizia pubblica.

Si tratta di appartamenti di diverse dimensioni, dai 53 ai 102 metri quadrati. I prezzi a base d’asta (che dovranno essere superati dall’offerta) vanno dai 95mila euro per un alloggio in scalinata Don Olcese a Recco ai 265mila euro per un appartamento in zona San Rocco di Camogli.

Le offerte andranno fatte prevenire entro le 12.30 del 23 gennaio 2026 alla sede di Arte Genova in via Bernardo Castello 3 e si intenderanno vincolanti, ferme e irrevocabili per un periodo di 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione. L’aggiudicazione provvisoria sarà a favore del soggetto che ha offerto il miglior prezzo. In caso di parità i soggetti saranno invitati a offrire un rialzo entro cinque giorni ed eventualmente si procederà a sorteggio.

Qui l’elenco completo degli appartamenti in vendita e i documenti utili:

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.