Arte Genova, 17 appartamenti in vendita in zone di pregio del Levante: si parte da 95mila euro

Genova. Continua il piano di alienazioni di Arte Genova per ricavare risorse da investire nella manutenzione degli alloggi popolari. Sul piatto ci sono 17 unità immobiliari in zone di pregio nei comuni del Levante genovese: Camogli, Lavagna, Recco, Santa Margherita e Sestri Levante. Si tratta di un invito a offrire per la vendita a libero mercato, senza più vincoli di legge per l’edilizia pubblica.

Si tratta di appartamenti di diverse dimensioni, dai 53 ai 102 metri quadrati. I prezzi a base d’asta (che dovranno essere superati dall’offerta) vanno dai 95mila euro per un alloggio in scalinata Don Olcese a Recco ai 265mila euro per un appartamento in zona San Rocco di Camogli.

Le offerte andranno fatte prevenire entro le 12.30 del 23 gennaio 2026 alla sede di Arte Genova in via Bernardo Castello 3 e si intenderanno vincolanti, ferme e irrevocabili per un periodo di 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione. L’aggiudicazione provvisoria sarà a favore del soggetto che ha offerto il miglior prezzo. In caso di parità i soggetti saranno invitati a offrire un rialzo entro cinque giorni ed eventualmente si procederà a sorteggio.

Qui l’elenco completo degli appartamenti in vendita e i documenti utili: