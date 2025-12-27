L’avvocato di Mohammad Hannoun: “Questo è un caso politico, non giudiziario”

Genova.“Questo è un caso politico, non è un caso giudiziario. Sono sei mesi che la faccia di Hannoun è su tutti i giornali di destra e che i parlamentari dei partiti di centro-destra ne invocano l’espulsione”. E’ il commento dell’avvocato Dario Rossi, che difende Mohammad Hannoun, il 63enne arrestato questa mattina dalla Digos su ordinanza di custodia cautelare del gip, accusato di essere membro del comparto estero dell’organizzazione terroristica Hamas e vertice della cellula italiana dell’organizzazione.

“Già nel 2010 la Procura, dopo sette anni di indagini, aveva chiesto l’archiviazione dell’indagine su Hannoun arrivando alla conclusione che la sua era un’attività benefica. Ora si ricomincia ma in un contesto politico completamente diverso. Resto fiducioso dell’indipendenza della magistratura rispetto alle pressioni politiche che vogliono attaccare chiunque si dichiari a favore della popolazione palestinese”.

“Hannoun – aggiunge il legale – ha sempre lavorato alla luce del sole, dicendo cose sensate e impegnandosi per gli altri, senza che nessuno sia mai andato davvero ad analizzare i contenuti del suo lavoro”. “Organizza missioni, ha bilanci redatti da un commercialista, con tutte le ricevute in ordine”.

Hannoun all’alba di stamani è stato prelevato questa mattina dalla sua abitazione di via Parodi a Ceranesi, nell’entroterra di Genova, e non ha potuto vedere il suo avvocato al momento dell’arresto. E’ ora rinchiuso del carcere di Marassi. L’interrogatorio di garanzia si svolgerà probabilmente martedì