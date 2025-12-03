Vogliono vedere i figli che il tribunale dei minori gli ha tolto, parapiglia al Gaslini: arrestata coppia 50enne

Genova. Due coniugi 50enni, originari della Tunisia e residenti a Imperia, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile per resistenza a pubblico ufficiale.

La coppia, destinataria di un provvedimento di sospensione dell’esercizio della responsabilità Genitoriale sui due loro figli minori, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova a ottobre per presunti maltrattamenti, si era presentata al Gaslini.

I due genitori volevano vedere i figli ricoverati in ospedale per alcuni accertamenti e, una volta entrati al Gaslini, avrebbero aggredito verbalmente il personale medico L’uomo ha anche estratto un coltello minacciando di uccidersi se non avesse visto i bambini.

Poi avrebbe anche aggredito i militari dell’Arma, intervenuti dopo la chiamata al 112 del personale medico del Gaslini. Per calmarlo i carabinieri hanno anche fatto ricorso al taser.

I due sono stati arrestati. La pm Eugenia Menichetti, ha chiesto la convalida dell’arresto a piede libero perché ha ritenuto che non possono essere ritenuti pericolosi per terze persone. L’udienza si terrà venerdì.