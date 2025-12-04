Arenzano candidata per la Liguria a “Il Borgo dei Borghi”: al via il percorso condiviso con il territorio

Genova. Sarà Arenzano a rappresentare la Liguria nell’edizione 2026 della trasmissione di RAI 3 Il Borgo dei Borghi, che racconta l’Italia attraverso i suoi paesi più caratteristici. In attesa della messa in onda della puntata dedicata, fervono sul territorio i preparativi per sostenere il voto con iniziative e un’ampia campagna di comunicazione che trasformano la partecipazione al programma in motore di sviluppo e promozione turistica della destinazione.

“Faccio un enorme in bocca al lupo ad Arenzano invitando tutti a votarlo perché sarebbe magnifico se la Liguria riuscisse ad aggiudicarsi per la prima volta la vittoria in questo importante contest nazionale – afferma l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – La sola partecipazione alla trasmissione garantisce di ricevere una visibilità mediatica significativa considerando che ogni puntata viene vista da circa un milione e mezzo di telespettatori: è quindi un’occasione unica per promuovere le bellezze e le eccellenze del territorio non solo in tutta Italia ma anche nel mondo considerando che le piattaforme della Rai sono seguite ovunque”.

“Essere stati scelti dalla RAI come volto della Liguria è motivo di grande orgoglio per tutti noi: la nostra comunità ha un’identità forte e poterla raccontare a livello nazionale è un riconoscimento importante», dichiara Francesco Silvestrini, Sindaco di Arenzano. «’Il Borgo dei Borghi’ non è però solo una competizione televisiva: rappresenta un’occasione strategica per rafforzare, nel lungo periodo, il posizionamento turistico del nostro territorio. Stiamo costruendo un percorso che coinvolge tutti – cittadini, associazioni, scuole, attività economiche e l’intera rete ligure – perché questa candidatura non appartiene solo al Comune, ma a un’intera comunità che desidera mettersi in gioco”.

Nel solco di questa visione nasce il nuovo marchio “Arenzano – Bella per natura”, destinato a diventare elemento distintivo della futura identità turistica: il logo trasforma il pavone, simbolo della città, nella “R” del nome, elegante e immediatamente riconoscibile, arricchita da un decoro artistico che richiama l’identità culturale di Arenzano. La palette cromatica, ispirata alle piume del pavone, conferisce al marchio luminosità, raffinatezza e un legame immediato con la natura autentica del territorio.

“Abbiamo creato un segno grafico che racchiude l’essenza di Arenzano: un borgo sospeso tra la storia, il mare e il paesaggio naturale”, spiega Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki, agenzia di comunicazione associata a UNA Aziende della Comunicazione Unite. «La campagna si fonda su tre linee guida chiare: emozione, distintività ed engagement. Racconteremo Arenzano attraverso uno storytelling capace di coinvolgere, con una creatività fresca e un tono ironico che parla il linguaggio delle persone. Sarà una campagna plurale, fatta anche dei contenuti prodotti dalla comunità. Un percorso che include progetti speciali, attività social con il coinvolgimento degli utenti e tutti gli strumenti necessari per accompagnare il pubblico fino al voto».

A completare la visione creativa prende forma un articolato programma di attività di comunicazione, pensato per accompagnare la candidatura. La campagna si svilupperà su più livelli: dai contenuti digitali per social e canali istituzionali agli spot e ai video emozionali, fino a una presenza costante sul territorio attraverso materiali visivi, iniziative di coinvolgimento e momenti dedicati alla comunità. Sono previsti contest, progetti speciali, collaborazioni con testimonial locali, attività nelle scuole, iniziative con le associazioni e un sistema di reminder e tutorial per guidare i cittadini alla registrazione su RaiPlay e al voto. Anche gli eventi del calendario cittadino diventeranno occasioni per raccontare la candidatura. È un ecosistema di comunicazione integrato, costruito per rendere la città protagonista e per trasformare ogni persona in un ambasciatore attivo della candidatura.

Il coinvolgimento della città sarà infatti al centro delle attività dei prossimi mesi. “Vogliamo che tutti i cittadini possano sentirsi parte di questo racconto”, dichiara Davide Oliveri, assessore alla cultura e al marketing territoriale del Comune di Arenzano. “Per questo abbiamo immaginato iniziative diffuse che coinvolgono le scuole e i più giovani, chiamati a raccontare il borgo con la loro creatività, ma anche associazioni culturali e sportive. È un modo per riunire la nostra comunità, facendo leva sul suo forte sentimento di appartenenza”.

Accanto ai progetti dedicati alla comunità, è in arrivo anche una campagna di crowdfunding che avrà come simbolo una t-shirt in edizione limitata, attraverso la quale le persone potranno manifestare il proprio supporto ad Arenzano.

Tutte le informazioni utili per sostenere la candidatura di Arenzano sono disponibili sulla landin page ilborgodeiborghi.arenzanoturismo.it, uno spazio digitale chiaro e aggiornato, pensato per accompagnare cittadini, liguri e sostenitori lungo tutte le fasi del progetto. Al suo interno si troveranno informazioni sulle iniziative, contenuti speciali, materiali partecipativi e, soprattutto, le istruzioni per registrarsi su RaiPlay e votare Arenzano durante le tre settimane della votazione online. La proclamazione del borgo vincitore avverrà nella serata speciale di Pasqua, il 5 aprile 2026.