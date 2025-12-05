Arenzano, ampliati i conferimenti al centro di raccolta Amiu della Val Lerone

Arenzano. Il Centro di Raccolta di Arenzano (Val Lerone) amplia le tipologie di rifiuti accettati.

Oltre ai materiali già conferibili – tra cui ingombranti, RAEE, batterie, vernici, legno, metalli, pneumatici, rifiuti da piccole demolizioni, medicinali, biodegradabili, vetro, carta, cartone e toner – da oggi è possibile portare anche oli vegetali e minerali esausti, filtri dell’olio motore, contenitori contaminati, bombolette spray, pesticidi, detergenti domestici, solventi e tessili.

“L’aggiornamento del servizio permette una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti e facilita il corretto conferimento da parte delle persone”, si legge nella nota stampa di Amiu che comunica la variazione