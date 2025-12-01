  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Il caso

Ansaldo, i lavoratori occupano lo stabilimento: “Non faremo portare via il nostro lavoro da Genova” fotogallery

Annunciata assemblea permanente davanti allo stabilimento

Ansaldo

Genova. Si allarga il fronte della protesta “operaia”, dopo la mobilitazione dei lavoratori ex Ilva, oggi anche i “colleghi” di Ansaldo Energia hanno ripreso la propria protesta contro le dirigenza aziendale arrivando a occupare lo stabilimento. Una azione pensata come risposta al presunto piano della dirigenza di smantellare la produzione delle barre statoriche. I sindacati accusano l’azienda di voler delocalizzare questa cruciale lavorazione negli Stati Uniti, mettendo a rischio il ruolo centrale della produzione genovese.

In una nota congiunta, le rappresentanze sindacali hanno illustrato le ragioni della mobilitazione. L’azione di protesta è stata innescata da tentativi, ritenuti inaccettabili, di trasferimento della produzione: “Questa mattina, replicando l’episodio di venerdì scorso, il secondo automezzo inviato dalla Direzione Aziendale per trasportare in Texas la lavorazione delle barre statoriche – che possiamo e intendiamo realizzare a Genova – ha trovato nuovamente in sciopero gli operai e gli impiegati di Ansaldo Energia. Questa ferma reazione ha costretto l’automezzo a ripartire vuoto, lasciando le barre all’interno del nostro stabilimento. Agiremo in questo modo di fronte ad ogni tentativo di esternalizzazione e decentramento.”

L’invio del secondo camion, immediatamente dopo il primo, quindi, è stato interpretato dai lavoratori come un “atto provocatorio e intimidatorio” deciso durante una riunione della Direzione. In seguito a questi eventi, i sindacati Fin Cisl, Fiom Cgil e Uilm hanno annunciato l’escalation della protesta: “Da adesso, la fabbrica è occupata – si legge nella nota stampa diffuda in giornata – Per difendere il nostro lavoro e non farlo portare via da Genova. Sciopero e assemblea permanente davanti ai cancelli dello stabilimento”.

Ansaldo Energia in una nota inviata sabato aveva sottolineato come negli ultimi due anni e mezzo la sua situazione finanziaria e commerciale sia nettamente migliorata, con un “piano nel 2025 di circa 200 assunzioni a Genova, portando gli addetti da 2.400 a quasi 2.600 entro fine anno” e “70 milioni investiti in macchinari nuovi e ammodernamento degli esistenti”.  E “Nel 2026 sono previste altre 200 assunzioni, che porteranno la sede a oltre i 2.800 dipendenti, insieme a ulteriori investimenti per 81 milioni di euro”. “Per sostenere l’aumento dei volumi produttivi e garantire il rispetto dei tempi di consegna – chiarisce Ansaldo Energia – alcune lavorazioni vengono affidate a partner esterni, una pratica consolidata nel settore e utile a gestire picchi e urgenze senza rallentare il piano di assunzioni. Il Gruppo prosegue un percorso di crescita strutturale, sostenuto da un mercato favorevole, dallo sviluppo tecnologico e dal miglioramento continuo della produttività”.

Ansaldo
guarda tutte le foto
5
  • Ansaldo
  • Ansaldo
  • Ansaldo
Ansaldo, lavoratori occupano stabilimento
Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.