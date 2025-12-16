Ansaldo Energia: nuovi Investimenti e 150 assunzioni previste per il 2026

Genova. Buone notizie sul fronte industriale per Ansaldo Energia, emerse oggi in seguito a un incontro tenutosi presso la sede di Confindustria Genova con la direzione aziendale. Le rappresentanze sindacali FIM-CISL e FIOM hanno comunicato i risultati dell’incontro.

L’azienda ha illustrato un piano che prevede un notevole rafforzamento dell’organico nel corso del 2026, con l’inserimento di 150 nuove figure tra operai, impiegati e tecnici all’interno di Ansaldo Energia Parallelamente, l’azienda ha presentato un piano di investimenti destinato alle linee di produzione. Sono previsti circa 21 milioni di euro in investimenti per il 2026, a cui si aggiungeranno ulteriori 17 milioni di euro nel corso del 2027.

Per quanto riguarda la linea generatori, l’azienda ha confermato che procederà all’acquisto di nuovi macchinari. Gli ordini di acquisto per due nuove nastratrici saranno emessi entro la fine del mese di gennaio 2026 , mentre l’acquisto di una nuova sagomatrice è previsto per il primo trimestre del 2026. Le rappresentanze sindacali sottolineano che queste nuove acquisizioni, essenziali per tenere in vita la linea dei generatori, insieme al mantenimento a Genova del lavoro per la commessa di Turbigo (anche grazie al fondamentale intervento degli enti locali), sono il frutto delle mobilitazioni delle lavoratrici e dei lavoratori.

Infine, le parti hanno stabilito che si incontreranno periodicamente all’interno della commissione lavoro. L’obiettivo di questi incontri sarà quello di verificare lo stato di avanzamento delle attività e monitorare l’andamento delle lavorazioni, sia interne che esterne.