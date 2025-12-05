Ansaldo Energia, fino al 16 dicembre tregua tra azienda e sindacato sulle esternalizzazioni

Genova. Tregua tra i sindacati dei metalmeccanici Fim Cisl e Fiom Cgil con la direzione di Ansaldo Energia fino al 16 dicembre, giorno in cui ci sarà un nuovo incontro in Confindustria sulla questione del piano di esternalizzazione delle barre per la centrale di Turbigo.

I sindacati, in una nota che segue un primo incontro, oggi, con la direzione aziendale, dicono che il decentramento è stato confermato ma che la “commessa di Turbigo rappresenta, come è stato detto in assemblea, la punta di un icerberg di esternalizzazioni”.

I metalmeccanici di Fiom e Fim, che pochi giorni fa hanno occupato la fabbrica contro questo piano, hanno ribadito la loro contrarietà ma fino al 16 dicembre si impegnano a non intraprendere iniziative di protesta.

L’azienda dal canto suo si impegna, nello stesso lasso di tempo. a non mettere in atto azioni unilaterali relative alle esternalizzazioni di Turbigo “non ci manderà più i camion a portare via il lavoro”, dicono i sindacati.

L’Rsu annuncia inoltre di aver chiesto, insieme alle segreterie Fim e Fiom, un incontro urgente alla sindaca Silvia Salis e al presidente della Regione Liguria Marco Bucci “per avere un loro coinvolgimento per una possibile soluzione”.