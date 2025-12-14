Annalisa riparte da Genova: il “Capitolo II” del suo tour inizierà in Liguria

Genova. Annalisa riparte da casa: la cantante ligure per eccellenza è pronta a infiammare nuovamente i palazzetti con la ripresa del suo attesissimo tour, ora intitolato “Ma noi non siamo fuoco – Capitolo II”. L’inizio è fissato per il 23 aprile 2026 proprio a Genova, al Palateknoship della Fiumara, nella sua amata Liguria. L’annuncio è arrivato ieri sera al termine del concerto sold out all’Inalpi Arena di Torino, che ha chiuso il “Capitolo I” del suo tour nazionale.

Nata a Savona nel 1985, Annalisa Scarrone è oggi uno dei nomi più solidi e affermati della musica pop italiana contemporanea. La sua carriera decolla nel 2011 con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove conquista immediatamente pubblico e critica grazie alla sua voce potente e versatile.

Dal disco d’esordio “Il mondo in un secondo” (2011) fino all’ultimo progetto “E poi siamo finiti nel vortice” (2023), Annalisa ha sempre stupito i suoi fan rinnovando passo passo la sua proposta musicale e imponendosi nelle classifiche con canzoni come “Bellissima” e “Mon Amour”. E’ una delle artiste più ascoltate sulle piattaforme streaming e vanta già due partecipazioni al festival di Sanremo, dove, nel 2024, si è piazzata al secondo posto con la hit “Sinceramente”

Dopo la partenza genovese, il “Capitolo II” si snoderà in un viaggio che toccherà: Mantova, Pesaro, Torino, Firenze, Napoli, Milano (dove sarà la prima artista donna a salire sul palco della nuova Arena Santa Giulia), Messina e infine Roma.