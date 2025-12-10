  • News24
Ancora incidenti sulle strade di Albaro, due scooteristi in ospedale nel giro di poche ore

Il primo episodio causato da un cane sfuggito al padrone, poi uno scontro auto-moto in rotatoria. Ieri il pedone investito due volte mentre attraversava in piazza Leonardo Da Vinci

Genova. Ancora due incidenti stradali nel quartiere di Albaro, già teatro ieri sera di un gravissimo episodio ai danni di un pedone in piazza Leonardo Da Vinci.

Il primo incidente in via Oreste De Gaspari (direzione levante), all’altezza della Farmacia San Giorgio, ha riguardato un ragazzo di 25 anni. Un cane, nel tentativo di inseguire un gatto, è sfuggito al controllo del suo padrone 60enne, con cui si trovava a passeggio sul marciapiede, impegnando improvvisamente la carreggiata. Lo scooterista, nel tentativo di schivarlo, è rovinato a terra riportando sospetti traumi a gamba, spalla e gomito.

Soccorso dalla Croce Bianca Genovese, è stato messo su una barella spinale e portato in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Martino. La fidanzata, passeggera del mezzo, ha rifiutato le cure. L’animale non è rimasto ferito.

Pochi minuti più tardi alla centrale 112 è giunta un’altra chiamata, stavolta da via Renzo Righetti (a meno di 400 metri di distanza). A causa di uno scontro fra un’auto e un motoveicolo nella rotatoria in corrispondenza di via Giovanni Bovio, un uomo di 37 anni è stato sbalzato dal proprio mezzo a due ruote impattando al suolo.

Anche in questa circostanza è intervenuta la Croce Bianca e il ferito è stato condotto in codice giallo al policlinico San Martino con un sospetto trauma ad una gamba. Illeso il conducente dell’auto, un 36enne.

In entrambi gli scenari è intervenuta la polizia locale con le pattuglie distrettuali per i rilievi e la gestione della viabilità, che è risultata fortemente congestionata in tutta la zona, considerata anche l’ora di punta.

 

