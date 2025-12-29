Anche a gennaio Federagit organizza i tour “Conosci Genova?” e “Botteghe storiche”

Genova. Dopo il successo riscosso nel periodo delle festività natalizie, anche a gennaio Federagit Confesercenti ripropone la sue visite alla scoperta di Genova e delle sue attività economiche di maggiore tradizione: il tour “Conosci Genova?” consiste in un percorso alla scoperta dei luoghi di maggior interesse del centro storico e della Genova moderna, mentre il percorso “Botteghe storiche” tocca alcune delle realtà commerciali più significative del patrimonio cittadino.

Si tratta di visite guidate in lingua italiana della durata di circa due ore di percorso a piedi adatti a tutte le età, del costo di 15 euro a persona e gratuiti per i bambini fino a 12 anni, in partenza tutti i sabati alle 14:30 presso l’ufficio informazioni turistiche del Porto Antico e prenotabili entro le ore 12 del giorno stesso tramite messaggio WhatsApp o sms ai numeri 3498091682 e 3478551556 o scrivendo alla e-mail federagit@confesercenti-ge.it.

Questo il calendario delle visite previste:

Sabato 3 gennaio tour “Conosci Genova?”

Sabato 10 gennaio tour “Botteghe storiche”

Sabato 17 gennaio tour “Conosci Genova?”

Sabato 24 gennaio tour “Botteghe storiche”

Sabato 31 gennaio tour “Conosci Genova?”

Su richiesta, le guide Federagit sono disponibili a organizzare percorsi anche in lingua inglese o francese. Maggiori informazioni nella pagina dedicata sul sito di Visitgenoa.