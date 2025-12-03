Amt, Gavuglio dopo il licenziamento: “Contro di me un attacco politico”. E annuncia la battaglia legale

Genova. “Una campagna denigratoria senza precedenti”. A più di una settimana dal licenziamento per giusta causa, e oltre quattro mesi dopo l’uscita dal consiglio d’amministrazione, l’ex presidente ed ex direttrice generale di Amt Ilaria Gavuglio racconta la sua versione in un comunicato stampa, si definisce vittima di “un attacco politico” e annuncia una battaglia legale con tanto di esposto alla Corte dei conti.

Gavuglio contesta anzitutto le tempistiche delle contestazioni disciplinari nei suoi confronti, visto che i dati “risultavano a disposizione dell’azienda da molo tempo”. Ricorda poi che nell’ultima assemblea, quella del 23 luglio in cui aveva rimesso il mandato nelle mani dei soci, la sindaca Salis aveva ringraziato per l’impegno profuso il consiglio di amministrazione, di cui lei era presidente fino a quel momento

“Pur ribadendo la mia totale lealtà all’azienda, per il solo fatto di aver chiesto approfondimenti in merito alle decisioni procedurali e a valutazioni contabili mai comunicate in tempo utile nonostante il mio ruolo, mai sottoposte al dibattito assembleare e che ritenevo potessero anche essere foriere di danni ingenti per l’azienda, soprattutto in termini di finanziamenti, sono stata oggetto di licenziamento e inauditi attacchi mediatici“, scrive Gavuglio.

E aggiunge: “Si possono ben comprendere quali realmente fossero i veri intendimenti se si considera che gli addebiti a me mossi (si badi, solo a me, come se Amt non avesse un consiglio di amministrazione, un revisore e un collegio sindacale) trarrebbero il loro convincimento da una relazione con più disclaimer ed esoneri di responsabilità che dati. Diventa facile sospettare che si sia trattato più di un attacco politico che altro”.

Il riferimento è all’ormai famosa relazione di Pwc con i numeri drammatici dei conti di Amt. Quel documento – come riportato per iscritto all’interno – non ha lo scopo di fornire “alcun tipo di garanzia” e non deriva da attività “di revisione né di validazione delle informazioni ottenute”. Pertanto chi ha compilato quello studio non si assume “alcuna responsabilità in merito alla correttezza, completezza e accuratezza delle informazioni forniteci dalla società”. Tutti passaggi rimarcati da Gavuglio nella sua difesa, sottolineando che “il bilancio non è stato ancora approvato” e che i revisori dei conti e il collegio sindacale hanno evidenziato l’approccio “liquidatorio” del piano.

Come prevedibile il licenziamento per giusta causa sarà impugnato: la correttezza “verrà valutata da un giudice dopo che i miei legali avranno depositato tutti gli atti necessari, ivi compreso l’esposto alla Corte dei conti che, da libera cittadina, posso finalmente depositare. Nel merito delle contestazioni che mi sono state mosse, al momento evidenzio come, oltre che diffamatorie e calunniose nei miei confronti, saranno smentite nelle sedi meglio ritenute alla luce della loro temerarietà”.

“L’azienda – chiarisce ancora l’ex numero uno di Amt – è sempre stata al corrente di ogni passo“. E alla fine entra nel merito di una delle contestazioni: “Se poi si ritiene di svalutare quasi 100 milioni di crediti dovuti in ragione delle sanzioni pecuniarie, in dissenso rispetto ai dettami normativi e alla giurisprudenza della Corte dei conti, ciò attiene alle scelte aziendali. Il precedente management da me coordinato e diretto ha ritenuto, invece, di istituire un ufficio dedicato al recupero crediti, internalizzando il processo e incrementando l’efficacia delle riscossioni, con dati dettagliati sulle notifiche (mai effettuate prima) e sui pagamenti delle ordinanze di ingiunzione”.