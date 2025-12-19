Amt feste Natale: il servizio di trasporto durante le festività natalizie

Genova. In occasione delle feste di Natale, come di consueto, Amt attiva una programmazione speciale dei servizi di trasporto, differenziata per modalità e territorio, con orari dedicati per il giorno di Natale (per il servizio provinciale anche per il 1° gennaio).

Tutti i dettagli aggiornati del servizio Amt per le feste di Natale e gli orari completi sono disponibili sul sito amt.genova.it e sulla App AMT.

AMT feste Natale – Servizio autobus

Rete urbana di Genova

Il giorno di Natale saranno garantiti i collegamenti sulle principali direttrici urbane, comprese le linee dirette agli ospedali cittadini.

Su alcune linee bus periferiche il servizio prevede un’interruzione nella fascia di mezzogiorno.

Nel periodo compreso tra lunedì 22 dicembre e martedì 6 gennaio sarà in vigore un servizio speciale, consultabile su sito e App AMT.

Rete provinciale

Per quanto riguarda la rete provinciale, il giorno di Natale e il 1° gennaio i bus saranno in servizio con orario festivo speciale, dalle 8.00 alle 18.30, principalmente sulle direttrici principali e sulle linee che raggiungono gli ospedali.

Nei giorni feriali compresi tra lunedì 22 dicembre e lunedì 5 gennaio entrerà in vigore l’orario non scolastico.

La linea 782 Santa Margherita Ligure – Portofino, dal 22 dicembre al 6 gennaio, sarà potenziata con:

corse ogni 15 minuti dalle 8.52 alle 19.15

dalle corse ogni 30 minuti fino al termine dell’orario programmato

fino al termine dell’orario programmato ultima partenza da Portofino a mezzanotte

Orari consultabili su sito e App AMT.

AMT feste Natale – Metropolitana

Il giorno di Natale la metropolitana effettuerà:

prime corse alle 9.00 da Brignole e Brin

da Brignole e Brin ultime corse alle 00.00 da Brignole e alle 23.40 da Brin

Durante il periodo natalizio:

sabato e festivi : nessuna variazione di orario

: nessuna variazione di orario giorni feriali dal 22 dicembre al 6 gennaio: osservanza dell’orario sabatale

Mercoledì 31 dicembre le ultime corse sono programmate:

alle 3.30 da Brignole

alle 3.10 da Brin

Tutti gli orari sono disponibili su sito e App AMT.

AMT feste Natale – Impianti verticali

Servizio del giorno di Natale

Funicolare Zecca–Righi : 9.40–13.00 / 15.40–22.00

: 9.40–13.00 / 15.40–22.00 Funicolare Sant’Anna : 9.20–12.45 / 16.20–20.55

: 9.20–12.45 / 16.20–20.55 Cremagliera di Granarolo: 10.20–12.40 / 17.40–20.00

Ascensori in servizio:

Bolzaneto: 8.45–19.15

Castelletto Levante e Ponente: 9.05–21.40

Castello d’Albertis–Montegalletto: 9.15–12.30 / 17.15–20.30

Dino Col–Mura degli Angeli: 9.45–20.25

Magenta–Crocco: 9.20–21.20

Manin–Contardo: 9.25–21.05

Montello–Ponterotto: 9.40–12.40

Ponte Monumentale: 10.00–20.00

Sestri Ponente–Via Puccini: 8.30–19.30

Via Bari: 9.30–20.30

Periodo natalizio (22 dicembre – 6 gennaio)

Cremagliera Principe–Granarolo : giorni feriali (22 dicembre – 5 gennaio): orario del sabato , dalle 6.00 a mezzanotte sabato e festivi: orario consueto

: Funicolare Zecca–Righi: servizio con attuale orario festivo

Tutti gli altri impianti (ascensori e funicolare Sant’Anna) osserveranno il normale orario programmato.

AMT feste Natale – Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)

Nelle giornate di:

giovedì 25 e venerdì 26 dicembre

giovedì 1 e martedì 6 gennaio 2026

sarà attivo un servizio festivo speciale con partenze:

da Casella : 7.35 – 10.32 – 14.52 – 17.52

: 7.35 – 10.32 – 14.52 – 17.52 da Genova: 9.00 – 11.58 – 16.15 – 19.10

Nelle altre giornate comprese tra il 22 dicembre e il 5 gennaio sarà in vigore il consueto orario programmato.

AMT feste Natale – Biglietterie e Servizio Clienti

Mercoledì 24 e 31 dicembre:

biglietterie di Genova (Palazzo Ducale, Brignole, via Avio, via Bobbio)

biglietterie di Rapallo e Chiavari

aperte dalle 8.15 alle 12.30

Venerdì 2 e lunedì 5 gennaio 2026:

operative le biglietterie di Palazzo Ducale e Rapallo con orario consueto

e con orario consueto tutte le altre biglietterie resteranno chiuse

Il call center del Servizio Clienti (848 000 030) osserverà il consueto orario 8.15–13.00.