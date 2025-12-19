Amt feste Natale: il servizio di trasporto durante le festività natalizie

Genova. In occasione delle feste di Natale, come di consueto, Amt attiva una programmazione speciale dei servizi di trasporto, differenziata per modalità e territorio, con orari dedicati per il giorno di Natale (per il servizio provinciale anche per il 1° gennaio).
Tutti i dettagli aggiornati del servizio Amt per le feste di Natale e gli orari completi sono disponibili sul sito amt.genova.it e sulla App AMT.
AMT feste Natale – Servizio autobus
Rete urbana di Genova
Il giorno di Natale saranno garantiti i collegamenti sulle principali direttrici urbane, comprese le linee dirette agli ospedali cittadini.
Su alcune linee bus periferiche il servizio prevede un’interruzione nella fascia di mezzogiorno.
Nel periodo compreso tra lunedì 22 dicembre e martedì 6 gennaio sarà in vigore un servizio speciale, consultabile su sito e App AMT.
Rete provinciale
Per quanto riguarda la rete provinciale, il giorno di Natale e il 1° gennaio i bus saranno in servizio con orario festivo speciale, dalle 8.00 alle 18.30, principalmente sulle direttrici principali e sulle linee che raggiungono gli ospedali.
Nei giorni feriali compresi tra lunedì 22 dicembre e lunedì 5 gennaio entrerà in vigore l’orario non scolastico.
La linea 782 Santa Margherita Ligure – Portofino, dal 22 dicembre al 6 gennaio, sarà potenziata con:
- corse ogni 15 minuti dalle 8.52 alle 19.15
- corse ogni 30 minuti fino al termine dell’orario programmato
- ultima partenza da Portofino a mezzanotte
Orari consultabili su sito e App AMT.
AMT feste Natale – Metropolitana
Il giorno di Natale la metropolitana effettuerà:
- prime corse alle 9.00 da Brignole e Brin
- ultime corse alle 00.00 da Brignole e alle 23.40 da Brin
Durante il periodo natalizio:
- sabato e festivi: nessuna variazione di orario
- giorni feriali dal 22 dicembre al 6 gennaio: osservanza dell’orario sabatale
Mercoledì 31 dicembre le ultime corse sono programmate:
- alle 3.30 da Brignole
- alle 3.10 da Brin
Tutti gli orari sono disponibili su sito e App AMT.
AMT feste Natale – Impianti verticali
Servizio del giorno di Natale
- Funicolare Zecca–Righi: 9.40–13.00 / 15.40–22.00
- Funicolare Sant’Anna: 9.20–12.45 / 16.20–20.55
- Cremagliera di Granarolo: 10.20–12.40 / 17.40–20.00
Ascensori in servizio:
- Bolzaneto: 8.45–19.15
- Castelletto Levante e Ponente: 9.05–21.40
- Castello d’Albertis–Montegalletto: 9.15–12.30 / 17.15–20.30
- Dino Col–Mura degli Angeli: 9.45–20.25
- Magenta–Crocco: 9.20–21.20
- Manin–Contardo: 9.25–21.05
- Montello–Ponterotto: 9.40–12.40
- Ponte Monumentale: 10.00–20.00
- Sestri Ponente–Via Puccini: 8.30–19.30
- Via Bari: 9.30–20.30
Periodo natalizio (22 dicembre – 6 gennaio)
- Cremagliera Principe–Granarolo:
- giorni feriali (22 dicembre – 5 gennaio): orario del sabato, dalle 6.00 a mezzanotte
- sabato e festivi: orario consueto
- Funicolare Zecca–Righi: servizio con attuale orario festivo
Tutti gli altri impianti (ascensori e funicolare Sant’Anna) osserveranno il normale orario programmato.
AMT feste Natale – Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)
Nelle giornate di:
- giovedì 25 e venerdì 26 dicembre
- giovedì 1 e martedì 6 gennaio 2026
sarà attivo un servizio festivo speciale con partenze:
- da Casella: 7.35 – 10.32 – 14.52 – 17.52
- da Genova: 9.00 – 11.58 – 16.15 – 19.10
Nelle altre giornate comprese tra il 22 dicembre e il 5 gennaio sarà in vigore il consueto orario programmato.
AMT feste Natale – Biglietterie e Servizio Clienti
Mercoledì 24 e 31 dicembre:
- biglietterie di Genova (Palazzo Ducale, Brignole, via Avio, via Bobbio)
- biglietterie di Rapallo e Chiavari
aperte dalle 8.15 alle 12.30
Venerdì 2 e lunedì 5 gennaio 2026:
- operative le biglietterie di Palazzo Ducale e Rapallo con orario consueto
- tutte le altre biglietterie resteranno chiuse
Il call center del Servizio Clienti (848 000 030) osserverà il consueto orario 8.15–13.00.